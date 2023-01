Le fils adoptif de Ree Drummond, Jamar, remercie « la figure paternelle » Ladd dans un message sincère

Jamar Goff, le fils adoptif de Ree et Ladd Drummond, exprime sa sincère gratitude à son père adoptif.

Dans une publication Instagram, le jeune homme de 20 ans a souhaité un joyeux anniversaire à Ladd Drummond en le remerciant d’être « la meilleure figure paternelle ».

« J’ai eu la chance d’avoir la meilleure figure paternelle que je puisse demander. L’homme le plus intelligent, le plus fort, le plus dévoué et le plus dévoué que je connaisse », a écrit Jamar le 22 janvier. « Vous m’avez appris plus de choses que vous ne le savez et vous m’apprenez encore. »

« Merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites, je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers l’homme que j’appelle ‘papa' », a-t-il poursuivi avant d’ajouter : « Joyeux anniversaire !! Ne travaillez pas trop dur.

En 2020, Ree Drummond, alias « The Pioneer Woman », a partagé avec Savannah Guthrie et Hoda Kotb d’AUJOURD’HUI que Jamar était « un membre à part entière » de sa famille. Les Drummond sont aussi les parents d’Alex, Paige, Bryce et Todd,

« Il vit avec nous depuis plus d’un an et demi », a déclaré Ree Drummond à l’époque, ajoutant : « Ladd, mon mari et moi-même n’avons jamais eu l’intention d’être des parents adoptifs. Mais la situation de Jamar s’est en quelque sorte présentée, et il est juste un membre à part entière de notre famille.

Quand Jamar avait 18 ans, elle a expliqué comment elle avait écrit à son sujet dans son livre « Frontier Follies : Adventures in Marriage and Motherhood in the Middle of Nowhere ».

«Lui et mon fils cadet, Todd … ne sont en fait que les meilleurs amis du monde. Et puis Jamar et Bryce sont pairs, ils jouent au football ensemble », avait-elle déclaré à l’époque. « Il y a deux ou trois ans, si quelqu’un m’avait dit que je serais une mère adoptive, je n’aurais pas pu prévoir comment cela se serait déroulé. »

En avril dernier, les Drummonds ont encore cimenté Jamar dans leur famille lorsqu’ils ont recréé des photos de Pâques d’enfance d’il y a dix ans et l’ont inclus dans le cliché mis à jour.

« Faites glisser pour voir la photo recréée », a écrit Ree Drummond, qui comprenait une photo de ses enfants posant de manière identique, mais tous adultes et avec Jamar. « (Puis balayez à nouveau !!!) ???? J’aime beaucoup ces têtes de pookie. (Attention, les mamans, les mulets sont de retour.) »