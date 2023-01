Avatar : la voie de la technologie de capture de mouvement de l’eau utilisée dans la recherche sur les maladies

Avatar : la voie de l’eau‘Les combinaisons de capture de mouvement ont non seulement aidé à donner vie aux personnages sur grand écran, mais de nouvelles recherches montrent que la technologie a également aidé les scientifiques à suivre l’apparition et la progression des maladies qui entravent le mouvement.





Lorsqu’il s’agit de maladies qui affectent la mobilité d’une personne, l’identification et l’évaluation précoces peuvent jouer un rôle important en fournissant un soutien et un traitement efficaces aux patients.

Nouveau suivi de progression lancé en utilisant AvatarLa technologie de capture de mouvement de a permis aux chercheurs de développer une intelligence artificielle capable d’analyser les mouvements du corps du patient.

Les tests effectués à l’aide de la nouvelle technologie ont permis à des chercheurs basés au Royaume-Uni de mesurer la gravité de deux troubles génétiques différents deux fois plus rapidement que les principaux médecins.

Dans un rapport publié dans la revue Nature Medicine, les chercheurs ont également prévu que la technologie pourrait réduire le temps et l’argent nécessaires pour développer de nouveaux médicaments et mener d’importants essais cliniques.

La chercheuse du Great Ormond Street Institute for Child Health, le Dr Valeria Ricotti, a déclaré à BBC News qu’elle était « complètement époustouflée par les résultats » de la recherche.

« L’impact sur le diagnostic et le développement de nouveaux médicaments pour un large éventail de maladies pourrait être absolument énorme. »

Selon le Dr Ricotti, elle a travaillé au développement de la nouvelle technologie de suivi des maladies avec une équipe de chercheurs travaillant à l’Imperial College et à l’University College London au cours des 10 dernières années.

Jusqu’à présent, la technologie a été testée dans deux études distinctes sur des patients diagnostiqués avec l’ataxie de Friedreich (FA) et la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Les chercheurs prévoient que la même technologie pourrait s’avérer utile pour surveiller le rétablissement des patients souffrant de maladies affectant le mouvement, telles que celles impliquant le cerveau, le système nerveux, le cœur, les poumons et les os, ainsi qu’un certain nombre de troubles psychiatriques différents.





Comment la technologie de capture de mouvement d’Avatar peut radicalement changer l’avenir des soins de santé

Ateliers du 20ème siècle

Malheureusement, avant l’utilisation de l’utilisation révolutionnaire du Dr Ricotti de AvatarGrâce à la technologie de capture de mouvement de , le suivi de la gravité et de la progression des maladies liées au mouvement pourrait prendre des années. Ce long processus comprenait des recherches cliniques chronophages nécessaires pour déterminer les soutiens et les traitements nécessaires aux patients affligés.

Les deux études publiées jeudi par le Dr Ricotti et son équipe ont montré que la technologie de capture de mouvement mise au point et popularisée par James Cameron Avatar franchise peut réduire considérablement le temps nécessaire pour parvenir à ces conclusions.

Le professeur Aldo Faisal de l’Imperial College était l’un des scientifiques qui a développé l’idée d’utiliser la technologie pour suivre la progression de la maladie. Faisal a déclaré que la recherche récemment publiée constituait une énorme amélioration par rapport aux approches actuelles.

« Notre nouvelle approche détecte les mouvements subtils que les humains ne peuvent pas capter », a-t-il déclaré. « Il a la capacité de transformer les essais cliniques ainsi que d’améliorer le diagnostic et le suivi des patients. »