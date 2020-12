« Star Wars »: le Jedi le plus puissant des Prequels

Les Jedi et les Sith, deux faces d’une médaille, cette fois nous avons un dessus du Jedi le plus puissant des préquelles, couvrant « Star wars »: « Phantom Menace », « Attack of the Clones » et « Revenge of The Sith ».

5: Ki-Adi-Mundi, Céréen sensible à la force, il était un Maître Jedi et membre de Haut conseil Jedi pendant les dernières années de la République Galactique. En temps de Clone Wars, Monde il est devenu un général Jedi de la Grande Armée de la République. Monde supervisé l’invasion de Mygeeto avec le 21 Nova Corps sous son commandement. Il est mort après l’exécution de la Commande 66.

4: Mace Windu. Il a été formé aux voies de la force en raison de sa forte connexion avec elle. En montant au rang de Prof, a commencé à être connu comme le champion de l’Ordre Jedi, un honneur qui a duré des années après sa mort. Windu a été vaincu par le Chancelier Palpatine ayant découvert son identité en tant que Seigneur Sith Dark Sidius.

3: Anakin Skywalker. Étant découvert par le maître Jedi Qui Gon Jinn dans Tatooine, Anakin Skywalker a terminé sa formation Jedi pour devenir chevalier grâce à Jedi Obi-Wan Kenobi, En utilisant un style de combat agile et acrobatique, Anakin est une force imparable lorsqu’il s’agit de contrôler des situations dans n’importe quel coin de la galaxie, malheureusement c’est tombé avant le tentation du côté obscur du à Dark Sidius devenir Sith.

2: Obi-Wan Kenobi. Le maître civilisé des temps modernes, Obi-Wan est connu pour son compétences défensives dans tous les galaxie, étant l’un des professeurs Jedi plus calculatrices Oui artisans de paix des planètes, appelées Le négociateur, a réussi à arrêter des personnages comme Grievous l’arme de chasse Jedi et en même temps Dark Vador à ses débuts.

1: Yoda. Maître Yoda servi comme le Grand Maître de l’Ordre Jedi pendant les derniers jours de la République galactique. Il était célèbre dans le Ordonnez par votre sagesse, pouvoirs de force et de combat au sabre laser, ont vécu presque 900 ans. Son temps pendant les derniers jours de l’Ordre Jedi et fait de lui une figure cohérente dans le histoire galactique.