La nouvelle puce TV de TCL ajuste l’image et le son pour chaque scène

Le fabricant de téléviseurs TCL a présenté son nouveau processeur d’image pour téléviseurs à l’IFA 2020. La puce utilise l’intelligence artificielle pour améliorer dynamiquement l’image et le son – et démontre ainsi à quoi l’IA pourrait être utilisée dans les futurs téléviseurs.

TCL appelle le processeur AiPQ Engine Gen. 2. La puce est censée reconnaître et optimiser des parties de contenu en utilisant l’intelligence artificielle. Selon le constructeur, il peut, par exemple, reconnaître des paysages verdoyants, des scènes de nuit et des séquences de mouvements. Le processeur doit effectuer des réglages d’image séparés pour les visages et l’arrière-plan, sans doute de cette manière des tons de peau particulièrement réalistes sont possibles.

La puce redimensionne spécifiquement chaque image

La nouvelle puce ajuste également automatiquement le volume du téléviseur au bruit de fond à proximité du téléviseur. TCL met également l’accent sur la fonction de mise à l’échelle AI Super Resolution (AISR), qui peut faire passer le contenu d’une résolution inférieure à 4K image par image. Cela devrait aider à éviter les artefacts.

Convient aux mini téléviseurs LED innovants de TCL

TCL est un pionnier des téléviseurs mini-LED qui permettent un rétroéclairage avec beaucoup plus de zones que les téléviseurs conventionnels avec une gradation locale complète. Cela signifie un éclairage plus précis de certaines parties de l’image afin d’éviter les effets dits de halo. L’effet signifie que les objets lumineux tels que les étoiles brillent sur une trop grande partie de l’image et éclaircissent artificiellement les parties sombres de l’image telles que le ciel nocturne.

Avec le nouveau processeur d’image, TCL peut rattraper la concurrence, car des testeurs comme Vincent Teoh de HDTVTest ont confirmé que le fabricant avait encore quelques faiblesses en matière de traitement d’image et de logiciel.