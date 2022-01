 » Peacemaker  » devient le projet le mieux noté de DC, battant Wonder Woman

Avec seulement quatre épisodes disponibles à ce jour, la série »pacificateur » est devenu le projet le mieux voté dans l’univers étendu de CC. Le spin-off de » La Brigade Suicide » disponible en hbo max, a un taux d’acceptation de 94% en Tomates pourries, dépassant la bande de Patty Jenkins, »Wonder Woman », sorti en 2017 et mettant en vedette Gal Gadot, qui a un pourcentage de 93%.

James Gunn, créateur de la série, a déclaré que Films DC et HBO Max, lui ont donné une liberté créative totale pour créer l’histoire de cet anti-héros, étant un tout nouvel ajout à l’univers DC. Lorsque « Peacemaker » a été annoncé pour la première fois, Gunn était ravi d’élargir l’univers « The Suicide Squad » et d’intégrer ces personnages des films DC dans une histoire de série à part entière.

Dans la troisième liste des productions DC les mieux notées par Rotten Tomatoes, se trouve »The Suicide Squad » avec 90%, également réalisé et écrit par Gunn, où Peacemaker a fait sa première apparition. Contrairement au précédent » Escouade Suicide » qui a été créée en 2016, ayant le pourcentage le plus bas de toutes les productions avec un score de 26%.

Les trois premiers épisodes de »Peacemaker » ont été diffusés sur HBO Max le 13 janvier de cette année, alors que huit épisodes attendent d’être publiés pour terminer cette première saison, dans laquelle seuls sept ont été montrés aux critiques avant que la série sera publié, ceci afin d’éviter les spoilers.

Annoncé comme une série en 2020, ce nouvel épisode de »Peacemaker » se déroule juste avant les événements du film »The Suicide Squad », où Jean Cena joue le rôle de Christopher Smith, qui porte une seconde identité en tant que pacificateur. Attiré par le projet »Papillon », il doit collaborer avec les agents de l’ARGUS, Emilia Harcourt (Jennifer Hollande), John Economists (Steve Agee), Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) et Leota Abedayo (Danielle Brooks) et Adrian Chase (freddie stroma).