Liste complète : tous les nominés aux Emmy Awards 2021

Nous avons tous les nominés pour les Emmy Awards 2021 ! Ce mardi 13 juillet, l’Académie des arts et des sciences de la télévision a présenté tous ceux qui partiront à la recherche de la statuette lors de la 73e Primetime Emmy Awards qui aura lieu le 19 septembre au Nokia Theatre de Los Angeles, en Californie. Consultez la liste complète !

Ce sera une cérémonie serrée entre diverses productions, alors que les services de streaming continuent de se battre contre d’autres plateformes pour être les plus considérées par les téléspectateurs, qui l’année dernière sont restés chez eux en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, la 72e édition de l’année dernière s’est tenue en pleine crise sanitaire avec des appels vidéo, chose qui va complètement changer pour cette 2021, où nous aurons les stars en personne.

Sans aucun doute, ce fut une autre année au cours de laquelle nous avons eu des séries qui ont réussi à captiver le public de différentes manières. Des grandes comédies comme Ted Lasso aux drames comme Lady’s Gambit, avec Anya Taylor-Joy. En revanche, les succès de The Crown et The Mandalorian se poursuivent avec leurs nouvelles saisons, puisque les deux sont les plus nominés avec 24 chances de remporter le prix. Découvrez toutes les candidatures !







+ Liste complète : tous les nominés pour les Emmy Awards 2021

DRAMAS

MEILLEURE SÉRIE DRAME

– Les garçons

– Bridgerton

– La Couronne

– Le conte de la servante

– Pays de Lovecraft

-Poser

– Le Mandalorien

– C’est nous

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UN DRAME

– Sterling K. Brown (C’est nous)

– Jonathan Majors (Pays Lovecraft)

– Josh O’Connor (La Couronne)

– Régé-Jean Page (Bridgerton)

– Billy Porter (Pose)

– Matthew Rhys (Perry Manson)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN DRAME

– Uzo Aduba (En thérapie)

-Olivia Colman (La Couronne)

– Emma Corrin (La Couronne)

– Elisabeth Moss (Le conte de la servante)

– MJ Rodriguez (Pose)

– Jurnee Smollet (Pays Lovecraft)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Giancarlo Esposito (Le Mandalorien)

– OT Fagbenle (Le conte de la servante)

– John Lithgow (Perry Mason)

– Tobias Menzies (La Couronne)

– Chris Sullivan (C’est nous)

– Bradley Whitford (Le conte de la servante)

– Michael Kenneth Williams (Lovecraft Country)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Gillian Anderson (La Couronne)

– Madeline Brewer (Le conte de la servante)

-Helena Bonham Carter (La Couronne)

– Ann Dowd (Le conte de la servante)

– Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

– Emerald Fennell (La Couronne)

– Yvonne Strahovski (Le conte de la servante)

– Samira Wiley (Le conte de la servante)

MEILLEUR ACTEUR INVITÉ DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Don Cheadle (Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver)

– Charles Dance (La Couronne)

– Timothy Olyphant (Le Mandalorien)

– Courtney B. Vance (Lovecraft Country)

– Carl Weathers (Le Mandalorien)

MEILLEURE ACTRICE INVITÉE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Alexis Bledel (Le conte de la servante)

– Claire Foy (La Couronne)

– Mckenna Grace (Le conte de la servante)

– Sophie Okonedo (Ratché)

– Phylicia Rashad (C’est nous)

COMÉDIES

MEILLEURE SÉRIE COMÉDIE

– Noirâtre

– Cobra Kai

– Emilie à Paris

– Hacks

– L’hôtesse de l’air

– La méthode Kominsky

– Stylo 15

-Ted Lasso

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE DANS UNE COMEDIE

– Aidy Briant (aigu)

– Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air)

– Allison Janney (Maman)

– Tracee Ellis Ross (noir)

– Jean Smart (Hacks)

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UNE COMEDIE

– Anthony Anderson (noir)

– Michael Douglas (La méthode Kominsky)

– William H. Macy (sans vergogne)

– Jason Sudeikis (Ted Lasso)

-Kenan Thompson (Kenan)

SÉRIES OU FILMS LIMITÉS POUR LA TÉLÉ

MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE OU FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Je peux te détruire

– Jument d’Easttown

– Le Gambit de la Dame

– Le chemin de fer clandestin

– WandaVision

VARIÉTÉS