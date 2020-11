Le réalisateur mandalorien Peyton Reed se faufile dans un hochement de tête Ant-Man avec le Dr Mandible

L’épisode de Peyton Reed de The Mandalorian présente un L’homme fourmi référence. Reed a été derrière la caméra pour les deux L’homme fourmi versements et dirigera le prochain Ant-Man 3. Jon Favreau a repris les fonctions de direction sur Le mandalorien saison 2, épisode 1, tandis que Reed a appelé les plans de l’épisode 2 (ou du chapitre 10), qui est actuellement en streaming sur Disney +. Le réalisateur a apporté une partie de son humour caractéristique à la Guerres des étoiles univers dans une autre aventure passionnante de Mando. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

de toute façon, maintenant que les élections sont terminées, parlons du Dr Mandible pic.twitter.com/O90LQbImOA – James Grebey (@jgrebes) 6 novembre 2020

Après les événements de l’épisode 1, Din Djarin et l’enfant sont en train de quitter Tatooine à la recherche de plus de Mandaloriens. Amy Sedaris revient en tant que Peli Motto et elle est repérée dans une cantina après que Djarin et l’enfant se sont promenés dans le désert. Motto joue aux cartes avec le Dr Mandible, qui a apparemment des informations sur les Mandaloriens. Le Dr Mandible se trouve être une fourmi géante, qui est Peyton Reedest un clin d’œil intelligent au L’homme fourmi la franchise. Nous ne revoyons plus le Dr Mandible, même s’il pourrait très bien se présenter à nouveau à un moment donné.

Alors que le monde est toujours attaché à l’enfant, alias Baby Yoda, un rapide coup d’œil sur les médias sociaux révèle que Le mandalorien L’introduction du Dr Mandible dans la saison 2 était également assez importante. Un fan a tweeté: « Hé, euh, le Dr Mandible est la nouvelle meilleure chose à faire Guerres des étoiles. Je suis sorti. « Un autre Guerres des étoiles les fans ont dit: « Dr. Mandible est mon préféré Guerres des étoiles « Certains pensent que le Dr Mandible pourrait faire partie de l’espèce Killik, qui est une espèce insectoïde sensible originaire d’Aldérande.

Ailleurs dans le dernier épisode de The Mandalorian, nous voyons l’enfant faire des bêtises. Mando et Child sont censés emmener un personnage nommé « Frog Lady » et ses œufs sur une lune appelée Trask où son mari les fertilisera, tout en fournissant également des informations sur d’autres Mandaloriens. Cependant, l’enfant ne peut pas garder les yeux sur les œufs et s’aide même à quelques-uns d’entre eux, malgré les hurlements de Mando à plusieurs reprises. L’enfant croque même sur l’une des araignées des neiges de l’épisode avant de presque sortir tout le monde.

Le mandalorien reviendra la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Guerres des étoiles les fans commencent à se demander où Greef Karga et Cara Dune ont été, ainsi que ce que Moff Gideon est en train de faire. Jusqu’à présent, nous ne les avons pas encore vus, ni même des indices à leur sujet, bien qu’ils apparaîtront très probablement bientôt. Cela étant dit, il sera très intéressant de voir si le Razor Crest pourra survivre toute la saison 2. Il est dans un état assez difficile pour le moment et il ne semble pas que Mando puisse y aller aussi. loin sans quelques réparations indispensables. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de Disney + pour diffuser le dernier épisode de Le mandalorien.

Chaque fois que le Dr Mandible n’est pas à l’écran dans The Mandalorian, tous les autres personnages devraient demander: « Où est le Dr Mandible? » – chris (@garflyf) 6 novembre 2020

Hé, euh, le Dr Mandible est la nouvelle meilleure chose qui puisse arriver à Star Wars. Je suis dehors. – 🦃 «GravyTrain» McClellan 🦃 (@ Mattmcclellan1R) 6 novembre 2020

En plus d’obtenir enfin un bug extraterrestre géant approprié dans une action en direct #Guerres des étoiles médias, #MandalorienLe dernier épisode de nous présente ce charmant gentleman! Le Dr Mandible ressemble à une fourmi géante et certains suggèrent qu’il est en fait un Killik! Pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre nouveau médecin de l’espace insectoïde! pic.twitter.com/ys9dqpMznt – Ivan le bug spatial (@Vannie_Bugg) 6 novembre 2020

la semaine dernière, le mandalorien a taquiné le retour de boba fett cette semaine, le mandalorien nous a présenté dr. mandibule et la dame grenouille télévision de prestige – James Greene, Jr. (@ HoneyIShrunkJG2) 6 novembre 2020

Le Dr Mandible a sauvé ma semaine. – 🕯A Haunted Wulff🕯 (@wulffisthename) 6 novembre 2020

