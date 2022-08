Le film « Ghost of Tsushima » aura un casting entièrement japonais

le cinéaste Chad Stahelski a récemment discuté de ses plans pour la production de la prochaine adaptation cinématographique de »Fantôme de Tsushima », le populaire jeu vidéo exclusif PlayStation, qui cherche à s’en tenir autant que possible aux racines du jeu. Dans une interview, Stahelski a exprimé son désir de raconter l’histoire en japonais, ainsi que d’avoir un casting du Japon.

« Nous essaierons de tout faire dans le personnage. C’est un truc japonais à propos des Mongols qui envahissent l’île de Tsushima. Nous avons besoin d’un casting japonais complet, en japonais. Sony est très favorable à cela », a déclaré le réalisateur célèbre pour son travailler dans des franchises d’action comme »John Wick ».

« Je vais au Japon depuis que j’ai 16 ans. J’ai un amour pour le pays, un amour pour les gens et un amour pour la langue. Ce sera un test à réaliser non seulement dans ma langue mais dans celle de quelqu’un d’autre. et changer culturellement ma façon de penser pour différencier cela d’une manière cool qui plaît toujours à un public occidental », a ajouté Stahelski.

Même avec cela, le réalisateur est conscient qu’avec le changement de langue, il est probable que le film ait des problèmes de revenus au box-office, mais il espère que pour « Ghost of Tsushima », ce sera différent. Le jeu comportait un mode stylisé qui imitait le travail de akira kurosawa, et l’adaptation de Stahelski s’inspirera également du cinéaste japonais. « C’est une pièce de la période fantastique. Elle est faite avec respect pour Akira Kurosawa, qui est probablement dans le top cinq des influences de ma vie en matière de cinéma », a-t-il déclaré.

Développé par sucker Punch, » Ghost of Tsushima » suit le samouraï Jin Sakai alors qu’il combat les forces mongoles sur l’île de Tushima. Stahelski, qui a également travaillé comme coordinateur de cascades, a parlé de la nécessité de ramener l’esthétique du jeu, en disant : « Je pense que si nous faisions cela correctement, ce serait visuellement impressionnant. C’est basé sur les personnages. Il a le possibilité de faire de grandes scènes. » des actions avec une belle apparence ».

La production du film »Ghost of Tsushima » n’a pas encore commencé, car le réalisateur travaille actuellement sur »John Wick: Chapitre 4 », qui a récemment dévoilé sa première bande-annonce. La suite de « Parabellum » de 2019 sera à nouveau la vedette Keanu Reeves dans le rôle-titre et sortira le 24 mars 2023.