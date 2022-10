Overwatch 2 : date et heure de sortie, comment télécharger et actualités

Le » tant attenduSurveiller 2 » aura enfin son lancement officiel ce 4 octobre, le prochain opus étant le célèbre tireur de héros de jeux vidéo de Tempête De Neige. Le 3 octobre, les serveurs du premier jeu ont été officiellement désactivés, de nombreux joueurs faisant leurs adieux au titre sorti en 2016.

Cependant, la suite du jeu de tir populaire viendra avec une foule de nouveaux ajouts à la franchise, y compris de nouveaux héros, cartes et modes de jeu. A noter que »Overwatch 2 » sera entièrement gratuit, et téléchargeable pour Xbox série X|S, PlayStation 5Xbox One, PlayStation 4, Changer et PC.

Ceux qui joueront au nouvel épisode lors de sa première saison recevront gratuitement Sojourn et Junker Queen, deux nouveaux personnages jouables qui seront donnés aux nouveaux et aux anciens joueurs. Pour ceux qui ont joué à »Overwatch », votre contenu migrera vers »Overwatch 2 » si vous utilisez le même compte, en gardant vos skins et stats.

La page officielle d’Overwatch garantit que le deuxième opus sera disponible à 14h00 à Mexico le 4 octobre et pourra être téléchargé sur l’une des plateformes susmentionnées. Voici les heures officielles dans d’autres parties du monde :

Californie, États-Unis – 12 h 00

Lima, Pérou – 14:00

Bogota, Colombie – 14:00

San Juan, Porto Rico – 15h00

New York, États-Unis – 15 h 00

Caracas, Venezuela – 15h00

Santiago du Chili – 16h00

Buenos Aires, Argentine – 16:00

Este juego ofrecerá a los jugadores una renovación completa del »Overwatch » original, con nuevos héroes de »Overwatch 2 », un formato multijugador predeterminado de cinco contra cinco y un modo competitivo que mejorará completamente la experiencia de los jugadores, entre autres choses. Il y aura également un nouveau système Overwatch 2 Battle Pass avec des récompenses gratuites et payantes.

De plus, de nombreux héros déjà connus depuis le premier épisode présenteront des changements dans leurs capacités, leur conception et leur style de jeu, ce sera donc un air frais pour tous ces joueurs qui ont apprécié des heures et des heures avec » Overwatch ».

Pour télécharger le jeu sur consoles, il vous suffit d’entrer dans la boutique correspondante et de rechercher le jeu pour l’installer. Pour sa part, sur PC, vous devez vous rendre sur https://www.blizzard.com/es-es/ et télécharger l’application bataille.netune fois à l’intérieur, vous devez vous connecter et vous pouvez installer le jeu.