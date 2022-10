La Danse des lucioles, saison 2 : date de première sur Netflix

Netflix

La Danse des lucioles a reçu un renouvellement pour une saison 2 par Netflix, mais ils ont également signalé que ce sera la dernière de la série. A voir quand il sera disponible !

©NetflixLa Danse des lucioles : Netflix a confirmé la saison 2 et sa date de sortie.

2021 a été l’une des meilleures années de l’histoire du service de streaming Netflixpuisqu’ils l’ont commencé avec rien de plus et rien de moins qu’un record d’audience pour Bridgertonmême si quelques mois plus tard, il a été dépassé par Le jeu du calmar. Dans son deuxième mois, il est arrivé La danse des lucioles au catalogue et est devenu l’un des titres les plus commentés du moment et une saison 2 a été annoncéemais il n’y avait pas trop de nouvelles. Il y a déjà une date de sortie !

Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Kristin Hannah créé par Maggie Friedman et mettant en vedette Katherine Heigl et Sarah Chalke. En mai 2021, les deux actrices ont annoncé le renouvellement via une vidéo Zoom, dans laquelle elles ont répondu aux questions de la production. La fiction a atteint la position de numéro 1 dans le classement hebdomadaire de la plateforme selon Nielsen, au-delà des critiques mitigées qu’elle a reçues.

Sa prémisse présentée il y a près de deux ans fait suite au duo tully et kate, qui se rencontrent à 14 ans et clarifient leurs divergences. Tully est une fille impertinente et audacieuse que vous ne pouvez pas ignorer, tandis que Kate est la fille timide qui passe inaperçue. Lorsqu’une tragédie frappe à la porte de leur maison, ils sont unis pour la vie en tant que meilleurs amis inséparables pour toujours. Ensemble, ils vivent 30 ans de hauts et de bas, de triomphes et de déceptions, de chagrins et de joies et un triangle amoureux qui met à rude épreuve leur amitié. Au fil des décennies, leur lien demeure, jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à une épreuve difficile.

Katherine Heigl et Sarah Chalke reviendront pour leurs personnages respectifs, ainsi que Beau Garrett, Roan Curtis, Ben Lawson, Alissa Skovbye, Yael Yurman et Jon Ecker, entre autres. De plus, il a été confirmé qu’ils rejoindront le casting : Ignace Serrichio en tant que Danny, un animateur sportif arrogant qui devient journaliste et développe une chimie avec Tully ; Greg Germann; Indien Beaufort; Oui Jolene Purdy. Ce lundi, les informations que les fans attendaient sont arrivées, bien qu’avec de mauvaises nouvelles.

+ Quand est-ce que La danse des lucioles saison 2 est-elle diffusée ?

Comme révélé sur les réseaux sociaux, saison 2 de La danse des lucioles Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix le 2 décembre. Au total, la deuxième tranche consistera en 16 épisodesqui commencera à être diffusé le jour mentionné et une deuxième partie arrivera dans le courant de 2023 pour clôturer la série, puisque il n’y aura pas de saison 3.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂