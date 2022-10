L’endroit unique où Kaley Cuoco et Johnny Galecki sont tombés « amoureux » sur le tournage de « The Big Bang Theory »

Kaley Cuoco et Johnny Galecki réfléchissent à leur romance tout en jouant dans « The Big Bang Theory ».

Les acteurs et l’ancien couple se sont souvenus d’avoir eu des sentiments l’un pour l’autre lors du tournage de la sitcom CBS et de l’endroit unique où ils sont tombés amoureux dans un extrait du livre à venir « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », partagé par Vanity Fair.

« J’ai eu un très gros béguin pour Johnny au début. Je ne le cachais même pas. Il a une telle fanfaronnade. Nous sortions tous les deux avec des gens à l’époque, mais je n’avais d’yeux que pour Johnny », détaille Cuoco dans la conversation franche. « Puis, quand j’ai découvert qu’il avait des yeux pour moi aussi, je me suis dit, euh-oh, ça va être un problème. »

Les acteurs assistent aux People’s Choice Awards au Microsoft Theatre le 6 janvier 2016 à Los Angeles, en Californie. Kevin Mazur / WireImage

« The Big Bang Theory » s’est déroulé de 2007 à 2019. Cuoco et Galecki sont sortis ensemble de 2008 à 2010 et sont restés amis pendant leur temps à travailler ensemble. Leurs personnages, Penny et Leonard, allaient se marier et fonder une famille.

Alors que les deux avaient le béguin l’un pour l’autre dans la vraie vie, ils ont partagé leur premier baiser en tant que co-stars lors du sixième épisode de la série intitulé « The Middle Earth Paradigm ». Habillée en chaton sexy pour sa fête d’Halloween, une Penny ivre embrasse Leonard lorsque son ex-petit ami se présente.

« Je savais que j’avais l’air vraiment mignonne dans cette tenue, alors je me sentais vraiment bien dans ma peau », a-t-elle déclaré en riant. « Et je savais qu’il pensait que j’étais mignonne parce qu’il avait commenté à quel point j’étais mignonne dans cette tenue plus tôt. Mais j’étais définitivement nerveux avant ce baiser.

« Toutes les scènes jusqu’à ce que nous nous réunissions dans la vraie vie, il était évident qu’il y avait toujours quelque chose là-bas », a poursuivi Cuoco. « Il y avait de la chimie et nous étions amoureux l’un de l’autre. C’était toute la première saison jusqu’à ce que nous nous réunissions pour de vrai.

« La fluctuation de l’ouvre-boîte électrique : » Leonard (Johnny Galecki) et Penny (Kaley Cuoco) partagent un baiser après son retour du pôle Nord, lors du premier épisode de la saison trois. Archives de photos CBS / CBS via Getty Images

Les choses ont pris une tournure brutale lorsque, plus tard dans la saison, ils ont filmé un épisode où Leonard fait un rêve où il sauve Penny d’une cage d’ascenseur.

« Nous devions être dans les bras l’un de l’autre – et pendant un certain temps, car c’était un peu une cascade que nous faisions », a rappelé Galecki, ajoutant que cela « avait pris du temps » à filmer. « Kaley n’avait pas du tout l’air paniqué. En fait, elle avait l’air extrêmement heureuse dans ces bras. C’était certainement l’un des moments auxquels je pense… »

Cuoco a ensuite ajouté: « Je pense que nous sommes tombés un peu amoureux dans cette cage d’ascenseur. »

Galecki a déclaré qu’ils « avaient ressenti quelque chose » et que c’était « un tournant décisif » dans leur relation. « À ce moment-là, elle et moi savions que quelque chose de réciproque se faisait sentir, et que ce serait plus une distraction du travail d’essayer de continuer à l’ignorer que de le reconnaître et de s’y rendre », a-t-il déclaré. .

Les acteurs assistent ensemble à un événement au Petco Park de San Diego, en Californie. Frazer Harrison

Galecki et les autres acteurs traînaient régulièrement après le travail sans Cuoco. Lors d’un voyage entre hommes à Montecito, en Californie, Galecki a déclaré qu’il avait appelé Cuoco et l’avait invitée à les rejoindre. Elle a dit qu’elle venait de rompre avec son petit ami et qu’elle était partie.

La cabine de Cuoco était juste à côté de celle de Galecki et elle l’a appelé pour lui demander de tuer un insecte dans sa chambre.

« Elle a dit : ‘Tu dois venir le tuer.’ J’ai dit : ‘Je ne fais pas ça.’ Maintenant, encore à ce jour, je ne sais pas si cette histoire est des taureaux — ou pas, et si elle flirtait avec moi parce qu’elle venait de rompre avec son petit ami, mais je ne suis pas allé dans sa cabine, » il a dit. « Mais à part l’insecte, j’ai senti un rat et je me suis dit : ‘Est-ce ta façon de m’inviter dans ta chambre d’hôtel en gros ?’ Ce qu’elle a admis plus tard que c’était.

Les deux n’ont pas agi sur leurs sentiments jusqu’à ce que « la poussière soit retombée » de la rupture de Cuoco. Galecki a fait le premier pas en l’invitant à prendre un verre avec elle au restaurant Smoke House à Burbank après la répétition.

«Je savais que ça allait être un problème – prendre un verre de vin avec lui. Je savais. Et on s’est embrassés au bar ! Cuoco a partagé, notant qu’ils « ont commencé à s’embrasser dans le bar, puis nous nous sommes embrassés sur le parking ».

Les deux cachent leur relation pendant des mois avant de le dire à leurs membres de la distribution, qui l’ont tous bien pris.

Quant à leur rupture ultérieure, Galecki a déclaré: « C’était difficile » mais ils « ne l’ont jamais laissé affecter qui que ce soit, je ne pense pas ».

Ils ont partagé qu’ils avaient même envisagé de se marier à un moment donné, mais ont finalement décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis. Galecki a expliqué qu’il voulait être plus privé à propos de leur relation, tandis que Cuoco était une personne plus publique.

« J’étais très mal à l’aise d’en parler publiquement, et je pense que cela a un peu blessé les sentiments de Kaley, et je peux le comprendre. Ce n’était certainement pas parce que j’étais gêné par elle ou par notre relation », a déclaré Galecki, et Cuoco a ajouté:« Johnny et moi avons également manqué de choses à discuter, car nous serions au travail toute la journée, puis nous ‘ Je retournerais ensemble à l’un de nos endroits et je dirais : « Alors, comment s’est passé ta journée ? Simon était drôle aujourd’hui, non ? » Et nous riions parce que nous n’avions aucun mystère.

Les deux continueraient à travailler ensemble pendant environ neuf ans, leurs personnages traversant également une rupture, un maquillage et un mariage. À travers tout cela, ils sont restés proches.

« Mais voici le truc … après douze ans ensemble, nous étions pratiquement mariés », a déclaré Cuoco à propos de travailler ensemble. « Nous avons passé tellement de temps ensemble. J’ai toujours su que Johnny et moi étions bons.