Bridgerton: ce que signifie vraiment le costume qu’Anthony portait à la fin de la saison

Bien que la première saison de « Bridgerton” ne s’est pas concentré sur Anthony, ce personnage a joué un rôle clé dans diverses scènes et narration de l’histoire, principalement parce qu’il jouait le rôle du chef de famille, ce qui lui procurait un stress énorme dans sa vie quotidienne et qu’il ne pouvait pas gérer correctement. . dans le bon sens.

Pour le deuxième volet de la série Netflix, le rôle en question est devenu le principal à chercher l’amour, il a donc connu une évolution incroyable qui s’est vue chapitre après chapitre, notamment sa façon de s’habiller, qui a connu un virage radical entre les saisons. Il a cessé de porter des vêtements sobres pour se démarquer à l’œil nu.

Ces changements de comportement et d’apparence montrent quelque chose d’important chez le personnage, dont nous allons détailler quelques-uns pour comprendre l’idée que les producteurs ont voulu réfléchir sur la plateforme de streaming.

Anthony Bridgerton avait une tenue plus sobre lors des premiers chapitres de la série (Photo : Netflix)

LA FAÇON DONT ANTHONY S’HABILLE DANS LA PREMIÈRE SAISON DE « BRIDGERTON »

Au cours des premiers chapitres de la série « Bridgerton », nous avons vu comment le vicomte Anthony assumait les responsabilités d’être le chef de sa famille, étant quelque chose qui l’a beaucoup submergé et qu’il n’a pas rempli comme il le devrait. De plus, sa tête éprouvait un énorme gâchis en raison de ses sentiments.

Au cours de cette saison, le personnage en question avait un grand attachement émotionnel et sexuel pour la chanteuse d’opéra, Siena Rosso, avec qui il n’a pas pu établir de relation car elle n’imaginait pas ou ne se sentait pas à l’aise de passer à la classe supérieure de la société. être quelque chose qu’elle n’est pas, alors elle reste avec un autre homme.

Ainsi, durant tous ces épisodes, il s’est habillé de vêtements sobres, comme des pantalons blancs et des jupes et gilets un peu sombres, sans attirer beaucoup l’attention ni exploiter toute sa qualité d’image.

LA SIGNIFICATION DU DERNIER COSTUME D’ANTHONY DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « BRIDGERTON »

Pour la deuxième saison, tout a changé en Anthony et il a pris un rôle plus important, car il était prêt à trouver l’amour. Il s’est même intéressé à deux filles : Edwina et Kate.

Au moment de la parade nuptiale, l’apparence du vicomte a radicalement changé et il a commencé à porter des vêtements plus élégants tels que des costumes complets de la tête aux pieds, ce qui l’a aidé à avoir l’air plus renouvelé et avec une image nouvelle et différente de celle à laquelle il nous avait habitués. pour.

Finalement, Anthony découvre qu’il est totalement amoureux de Kate, avec qui il décide d’entamer une relation. À cette époque, ses vêtements sont complètement différents, portant des gilets clairs et des pantalons sombres.

Cette tenue de fin de saison a un sens. Et c’est que le plus grand des Bridgerton il est déjà plus détendu, heureux et ses responsabilités de chef de famille ne le submergent plus autant qu’avant car il a appris à les gérer et à les équilibrer.