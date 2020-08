Où est l’île en forme de cœur à Fortnite?

Si vous cherchez à réveiller le Groot, vous devrez vous diriger vers une île en forme de cœur. Cette île est un peu moins en forme de cœur que ce à quoi vous pourriez vous attendre, elle pourrait donc être difficile à trouver si vous ne savez pas ce que vous recherchez! Eh bien, nous allons aller de l’avant et vous dire exactement où vous devez aller pour que vous puissiez relever ce défi.

Vous pouvez trouver l’île en forme de cœur à l’ouest de Sweaty Sands dans le petit groupe d’îles qui se trouve juste à côté du rivage. Il y a un bateau submergé au nord, et c’est au nord de Stack Shack que vous avez dû visiter la saison précédente.

Assurez-vous que Groot est équipé et dirigez-vous vers l’île. Ce sera plus difficile à atteindre si vous ne vous contentez pas de vous y glisser, donc si vous courez, vous aurez peut-être besoin de ressources pour vous y mettre. Recherchez la tache moyenne de terre brune et vous devriez trouver une plante avec laquelle vous pouvez interagir. Utilisez la touche d’interaction sur la plante et vous planterez une graine pour que quelque chose pousse! C’est tout ce que vous avez à faire pour ce défi, découvrez le reste de ce que vous devrez faire pour réveiller la tenue dans notre guide des défis Groot!