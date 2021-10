C’est le film le plus drôle de l’univers cinématographique Marvel

in

Il y a 25 films qui composent actuellement le Univers cinématographique Marvel, qui passera bientôt à 27 avec les premières de Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, laissant de côté la série télévisée diffusée sur Disney +. De 2008 à nos jours, plusieurs productions à succès sont arrivées, mais il y en a un qui se démarque par son niveau de plaisir.

Ant-Man (2015), avec Paul Rudd, pourrait être le film dont nous parlons, car il a fait rire les téléspectateurs et est considéré comme l’un des meilleurs de tout le MCU. On pourrait aussi mentionner Thor : Ragnarok (2017), l’une des histoires les plus hilarantes de Taika Waititi qui, même si elle a été applaudie, a aussi eu ses détracteurs.

+ Le film Marvel le plus drôle

Outre les deux grands exemples cités, celui qui se classe avant tout par son sens de l’humour est sans aucun doute gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn et sorti dans le monde entier en 2014. Cette année-là, Marvel Studios a ravi les fans avec un film plein de scènes comiques, mettant généralement en vedette Peter Quill, interprété par Chris Pratt.

Le film suit un aventurier intrépide, connu sous le nom de Seigneur des étoiles, qui devient la proie de tous les chasseurs de primes de la galaxie après avoir volé une sphère mystérieuse convoitée par Ronan, un puissant méchant dont les ambitions menacent l’univers entier. Au fur et à mesure que le long métrage progresse, nous apprenons à connaître les autres Gardiens: Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Bautista), Fusée (Bradley Cooper et Groot (Vin Diesel).

La formule consistant à mélanger un scénario qui emmène le public se promener dans une aventure divertissante avec des scènes et des gags comiques au bon moment l’a amenée à être considéré parmi les bandes préférées des fans de MCU. C’est quelque chose qu’ils ont essayé de répéter dans leur deuxième film, bien que le résultat ne soit pas le même et contrairement à l’original, il est considéré comme l’un des pires de la franchise.

