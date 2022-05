Better Call Saul, comment la scène de l’explosion de Los Pollos Hermanos a été faite

AMC

La cinquième saison du spin-off de Breaking Bad mettant en vedette Bob Odenkirk a eu une séquence inoubliable avec Gustavo Fring et Nacho Varga comme responsables.

©IMDBBob Odenkirk joue dans Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Ouvrez le débat pour savoir quelle série est la meilleure, Breaking Bad Soit Tu ferais mieux d’appeler Saul, cela peut signifier ne jamais le fermer. Il y a des gens qui refusent de croire que la fiction mettant en vedette Bryan Cranston Oui Aaron-Paul peut être surmontée, tandis que d’autres pensent que la profondeur du récit et la manière dont la fiction mettant en scène Bob Odenkerk Ils sont un signe que Vince Gilligan et Peter Gould ils se sont perfectionnés en tant que cinéastes.

semaines après Tu ferais mieux d’appeler Saul arrive au terme de sa sixième et dernière saison, on vous raconte comment l’une des meilleures séquences de tout le spin-off de Breaking Bad. On parle de l’épisode « JMM » qui a été diffusé le 30 mars 2020 et faisait partie de la cinquième saison de la série. Là bas, Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) et Nacho Varga (Michael Mando) étaient responsables d’une séquence inoubliable.

Au cours du septième épisode de la cinquième saison, Gustavo et Nacho se sont associés pour faire exploser l’un des établissements de restauration rapide de Les frères poulets. Curieusement, l’explosion n’était pas animée par ordinateur mais était un événement tout à fait réel dans un restaurant à grande échelle. Cela a été confirmé marshall adamsdirecteur de la photographie de la série, dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé.

« Toute cette séquence de poulet a été tournée pendant deux nuits dans un fast-food que les camions étaient prêts à démolir. Nos gens de l’emplacement sont allés et les ont suppliés de s’arrêter et ont obtenu la permission d’avoir l’endroit pendant des mois, pendant que nous attendions d’y aller, de le transformer en Les frères poulets et le détruire »a expliqué le réalisateur. Ainsi, il rapporta : « Il l’a dirigé Mélissa Bernstein. C’était sa première réalisation. Je lui avais proposé cette idée de montrer Gus de l’autre côté de la rue et voir l’explosion derrière lui. Et puis le voir marcher vers la voiture et voir le reflet de l’endroit en feu à sa fenêtre. Dieu merci, cela a fonctionné, car qui sait ce qui peut arriver avec la pyrotechnie »tout en rappelant que même à 6 mètres de la voiture de Gustavo Fring on pouvait sentir la chaleur de l’explosion.

+ Y aura-t-il plus de spin-offs Breaking Bad ?

Toujours sans fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusé, certains se demandent ce qu’il adviendra de l’avenir de l’univers de Breaking Bad. Dans une interview avec date limite, Vince Gilligan et Peter Gould Ils ont expliqué ce qu’il adviendra de la saga. « J’aime ces personnages, j’aime ce monde. Peut-être un jour, mais personnellement, je vais faire une pause dans ce monde et essayer de faire autre chose, juste pour montrer que je peux. »mentionné Gouldtandis que Gilligan expliqué: « Je pense que c’est aussi ma réponse. Il y a des histoires à raconter, mais il ne s’agit pas de prouver quoi que ce soit au monde, il s’agit de se le prouver à soi-même. J’espère que cette chose sur laquelle je travaille aura quelqu’un qui voudra l’acheter et quelqu’un qui voudra la fabriquer. ».

