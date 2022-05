Kendrick Lamar admet être accro au sexe et avoir trompé sa fiancée

La dépendance et l’infidélité ne sont peut-être pas les choses les plus faciles à aborder, mais Kendrick Lamar a semblé admettre avoir une « dépendance » sexuelle et avoir trompé sa fiancée.

Le musicien de 34 ans a souvent mis son cœur en jeu au nom de son art, et son dernier album à sortir, M. Morale et les grands pasn’est pas différent – et pourrait être l’une de ses œuvres les plus honnêtes à ce jour.