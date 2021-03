Des livres comme «Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street», «Si j’ai couru le zoo» et «The Cat’s Quizzer» ne seront plus produits.

Plusieurs livres du Dr Seuss ont été retirés de la publication en raison de leur représentation «blessante et erronée» de personnes de couleur.

Une étude de 2019 qui s’est penchée sur les thèmes de l’anti-noirceur et de la suprématie blanche dans les livres pour enfants du Dr Seuss par l’Université de Californie et le fondateur de la Conscious Kid Library a révélé que seulement 2% des personnages humains n’étaient pas blancs, alors que l’écrasante majorité sont dépeints d’une manière qui perpétue les stéréotypes racistes.

Mardi (2 mars), le Dr Seuss Enterprises, la société qui gère la propriété du célèbre auteur Theodor Seuss Geisel, a publié une déclaration annonçant que six livres seront retirés après avoir entendu les commentaires d’un certain nombre d’experts.

Six livres du Dr Seuss ne seront plus publiés en raison d’images racistes. Image: Imagine Entertainment, Scott Olson / Getty Images

« Le Dr Seuss Enterprises, en collaboration avec un groupe d’experts, y compris des éducateurs, a examiné notre catalogue de titres et a pris la décision l’année dernière de cesser la publication et l’octroi de licences pour les titres suivants. Ces livres dépeignent les gens de manière blessante et erronée, » la déclaration lue.

« Cesser la vente de ces livres n’est qu’une partie de notre engagement et de notre plan plus large pour nous assurer que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutient toutes les communautés et familles. »

Les six titres qui cesseront la production sont: And to Think That I Saw It on Mulberry Street (premier livre pour enfants du Dr Seuss), If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super! et The Cat’s Quizzer.



Le Dr Seuss détient «Le chat dans le chapeau». Image: Gene Lester / Getty Images

L’annonce a été faite mardi, qui est également la Journée de la lecture à travers l’Amérique aux États-Unis. L’événement a été créé en 1998 pour encourager les enfants à lire davantage. Il tombe également le jour de l’anniversaire du Dr Seuss et est souvent lié à son travail, c’est pourquoi il y a eu de nouvelles discussions sur les nuances et les tropes racistes dans ses livres.

Il y a eu une réaction extrêmement mitigée à la nouvelle et la belle-fille du Dr Seuss, Lark Gray Dimond-Cates, l’a défendu dans le New York Post, disant à la publication que son beau-père n’était pas raciste mais que la décision de retirer les livres était finalement la bonne. Elle a dit: « Il n’y avait pas un os raciste dans le corps de cet homme – il était tellement conscient du monde qui l’entourait et se souciait tellement. »

Elle a ajouté: « Je pense que de nos jours, c’est une sage décision. Je pense que c’est un monde qui souffre actuellement, et nous devons tous être très doux, attentionnés et gentils les uns avec les autres. C’est juste des moments très difficiles et douloureux dans lesquels nous vivons. Nous prenons cela en compte et réfléchissons. Nous ne voulons déranger personne. »

.

