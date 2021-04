‘Once Upon A Time In… Hollywood’ a une version de 20 heures selon Margot Robbie

La co-star de «Il était une fois à… Hollywood», Margot Robbie a révélé qu’il existe une version de 20 heures de la bande de Quentin Tarantino.

Dans une nouvelle interview, l’actrice qui a joué Sharon Tate sur la bande à côté de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, a déclaré qu’il adorerait voir des versions étendues de tous les films dans lesquels il a joué.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le roman « Il était une fois à Hollywood » se prépare à sortir

«J’adorerais voir une coupe de cinq heures de chaque film que j’ai fait … il y a une version de 20 heures de ‘Once Upon A Time In … Hollywood’ … il y a tellement plus que les fans ne pouvaient pas voir, ce que nous le tournage était incroyable, et pour un million de raisons, évidemment, ils ne pouvaient pas être enregistrés. «

En 2019, Tarantino a créé une mini-série dans les chapitres de son film de 2015, « Les huit haineux » pour Netflix. Alors que, plus tôt cette année, il a dit qu’il prévoyait de faire de même avec «Once Upon A Time… In Hollywood».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Quentin Tarantino sortira le roman « Il était une fois à Hollywood »

Auparavant, il avait également été annoncé que le film était en cours d’adaptation en un roman avec une fin différente et de nouvelles parties qui arriveront l’été prochain dans le cadre d’un partenariat entre Tarantino et l’éditeur. Weidenfeld et Nicolson.