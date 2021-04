Netflix a de nouveau terminé un mois plein de premières et un autre qui se prépare avec tout a déjà commencé. La plate-forme a fait ses propres lancements importants en mars, tels que Ginny et Géorgie, Ciel rouge, Celui ou Derrière tes yeux. En outre, il comprenait des saisons et des épisodes d’émissions célèbres telles que New Amsterdam ou Riverdale. C’est pourquoi le plus regardé du troisième mois de l’année comporte différents titres. Passez en revue les 10 séries les plus choisies par les utilisateurs!

Les 10 séries Netflix les plus vues dans le monde en mars 2021

10 | CIEL ROUGE

Première: 2021

Saisons: une

Créé par: Alex Pina.

Protagonistes: Lai Espósito, Yanny Prado, Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre.

Terrain: Trois prostituées, une cubaine, une argentine et une espagnole, décident de fuir leur souteneur. Ayant commis plusieurs crimes graves, ils ne peuvent pas demander de l’aide à la police. La série montre la réalité brutale de la prostitution.







9 | RIVERDALE

Première: 2016

Saisons: 5

Créé par: Roberto Aguirre-Sacasa.

Protagonistes: KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Mädchen Amick, Luke Perry.

Terrain: Quand une nouvelle étudiante, Veronica Lodge, vient à Riverdale de New York avec sa mère, l’étincelle naît entre elle et Archie. Cheryl Blossom, la fille la plus populaire de Riverdale, est heureuse de provoquer des problèmes autour d’Archie, Betty et Veronica.

8 | VINCENZO

Première: 2021

Saisons: une

Créé par: Kim Hee-a gagné.

Protagonistes: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Kwak Dong-yeon, Jo Han-chul, Kim Yeo-jin.

Terrain: À l’âge de 8 ans, Park Joo Hyung se rend en Italie après avoir été adopté. Il est maintenant adulte et s’appelle Vincenzo Casano, il est avocat et travaille pour la mafia en tant que conseiller. En raison d’une guerre entre des groupes mafieux, il s’enfuit en Corée du Sud. Vincenzo Casano tombe amoureux d’elle et réalise également la justice sociale à sa manière.







7 | FORMULE 1: CONDUIRE POUR SURVIVRE

Première: 2019

Saisons: deux

Créé par: James Gay-Rees, Paul Martin, Sophie Todd.

Terrain– Pilotes, managers et propriétaires d’équipes vivent à toute vitesse, sur et hors piste, pendant une saison impitoyable en Formule 1.







6 | LE TYPE AUDACIEUX

Première: 2021

Saisons: 4

Créé par: Sarah Watson.

Protagonistes: Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy, Sam Page, Matt Ward, Melora Hardin.

Terrain: Assembler les pièces pour publier un magazine n’est pas une tâche facile, de sorte que les employés du magazine féminin mondial Scarlet se soutiennent mutuellement dans leur exploration de la vie, de l’amour et de la mode.







5 | SNOWPIERCER

Première: 2021

Saisons: deux

Créé par: Josh Friedman et Graeme Manson.

Protagonistes: Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Annalise Basso, Sasha Frolova, Alison Wright.

Terrain: Sept ans après que le monde soit devenu un endroit gelé, un groupe de survivants doit habiter un train gigantesque qui se déplace perpétuellement à travers le monde.







4 | CELUI

Première: 2021

Saisons: une

Créé par: Howard Overman.

Protagonistes: Hannah Ware, Stephen Campbell Moore, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Dimitri Leonidas, Diarmaid Murtagh, Zoe Tapper, Gregg Chillin, Pallavi Sharda, Amir El-Masry, Wilf Scolding, Jana Pérez, Albano Jerónimo, Simone Kirby.

Terrain: la fiction nous présente un futur dystopique situé à Londres, dans lequel la société The One, dirigée par Rebeca, découvre comment trouver le partenaire idéal et décide de commercialiser ses services.







3 | DERRIÈRE SES YEUX

Première: 2021

Saisons: deux

Créé par: Steve Lightfoot.

Protagonistes: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Aston McAuley, Kamontip Krissy Ashton, Pierre Bergman, Richie Lawrie, Anna Charlotte Clark, Rob Horrocks, Joakim Skarli, Hannah Traylen, Hannah Young, Georgie Glen.

Terrain: Louise entame une liaison avec son chef psychiatre et, sans le chercher, se lie d’amitié avec sa mystérieuse épouse, Adele. Ainsi, Louise sera pleinement impliquée dans un triangle amoureux particulier qui changera sa vie.







2 | NOUVEL AMSTERDAM

Première: 2018

Saisons: deux

Créé par: David Schulner

Protagonistes: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher et Tyler Labine.

Terrain: drame médical se déroulant dans le plus ancien hôpital public des États-Unis, l’hôpital Bellevue. Ce professionnel essaie de briser les barrières posées par la bureaucratie pour l’hôpital, ainsi que de fournir les meilleurs soins médicaux possibles et de démolir le statu quo qui prévaut à cet endroit.







1 | GINNY & GÉORGIE

Première: 2021

Saisons: une

Créé par: Anya Adams, Catalina Aguilar Mastretta, Renuka Jeyapalan, Sudz Sutherland, Aleysa Young.

Protagonistes: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas, Sabrina Grdevich, Chelsea Clark, Colton Gobbo, Tyssen Smith, Humberly González, Alisen Down, Jonathan Potts, Alex Mallari Jr., Nathan Mitchell.

Terrain: Ginny Miller, quinze ans désemparée et maladroite, se sent souvent plus mature que sa mère de trente ans, l’irrésistible et active Georgia Miller. Mais tout n’est pas en train de faire du covoiturage et de boire du «kombucha»; le passé menace la Géorgie et sa nouvelle vie et la Géorgie fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa famille.