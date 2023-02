Ce que l’on sait de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story », la nouvelle série de Netflix

La série « Reine Charlotte: Une histoire de Bridgerton » (« Queen Charlotte: A Bridgerton Story ») arrive bientôt sur Netflix. Nous aurons donc un nouveau drame historique au catalogue de la célèbre plateforme de streaming.

Ce projet a été créé par shonda rimes et est la préquelle dérivée de Bridgerton. En ce sens, nous apprendrons l’ascension et la vie amoureuse du personnage popularisé par l’actrice. Golda Rosheuvel et qui interprète maintenant aussi Amant de l’Inde.

Vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci ? Dans les lignes suivantes, nous révélons date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons de la série netflix « Reine Charlotte : Une Histoire de Bridgerton ».

DE QUOI PARLE « LA REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON » ?

Le programme est axé sur l’ascension des jeunes la reine charlotte à la popularité et au pouvoir, se présentant comme un voyage à travers sa jeunesse et sa transition vers l’âge adulte. De cette façon, nous verrons comment son mariage avec le roi george iii (Corey Mylchreest) a apporté non seulement une grande histoire d’amour, mais aussi un changement social.

Ceci est le synopsis officiel de Netflix: Fiancée au mystérieux roi d’Angleterre contre son gré, Charlotte arrive à Londres pour se rendre compte qu’elle n’était pas exactement ce que la famille royale attendait. En apprenant à naviguer dans le palais, la haute société et son mari imprévisible, elle devient l’un des monarques les plus inoubliables d’Europe. ».

« Lorsque l’amour, la luxure et le pouvoir entrent en jeu, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Le chemin pour devenir la figure royale qu’est la reine Charlotte de « Bridgerton » sera probablement long et ardu. »souligne la plateforme.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPTE « QUEEN CHARLOTTE : A BRIDGERTON STORY » ?

La mini-série se compose de huit épisodes. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé si le spectacle aura des saisons supplémentaires. Bien que, considérant que l’avance montre déjà le couronnement de notre protagoniste, il est possible que le prochain retombées se concentrer sur d’autres personnages de l’univers Bridgerton.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY » ?

La production sera présentée en première jeudi. 4 mai 2023. Comme d’habitude dans Netflixtous les épisodes de la série télévisée Ils seront disponibles à partir de cette date.

Golda Rosheuvel revient en tant que reine Charlotte dans la série « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON » ?

Pour voir « Reine Charlotte: Une histoire des Bridgertons »il vous suffit d’avoir un abonnement actif pour Service de streaming Netflix. En tant qu’utilisateur, vous pouvez accéder à partir de ce lien.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « QUEEN CHARLOTTE : A BRIDGERTON STORY » ?

Divers personnages de Bridgerton Ils apparaîtront dans cette émission. Nous vous les présentons ci-dessous :

Golda Rosheuvel dans le rôle de la reine Charlotte

India Amarteifio dans le rôle de la jeune reine Charlotte

Adjoa Andoh comme Lady Danbury

Arsema Thomas comme jeune dame Danbury

Ruth Gemmell dans le rôle de Violet

Connie Jenkins-Greig en tant que jeune Violet

Hugh Sachs comme Brimsley

Sam Clemmett en tant que jeune Brimsley

Michelle Fairley dans le rôle de la princesse Augusta

Corey Mylchreest dans le rôle du jeune roi George III

Richard Cunningham comme Lord Bute

Tunji Kasim comme Adolphe

Rob Maloney en tant que médecin royal

Cyril Nri comme Lord Danbury

Katie Brayben dans le rôle de Vivian Ledger, la mère de Violet

Keir Charles comme Lord Ledger, le père de Violet

Freddie Dennis comme Reynolds