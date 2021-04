Oddworld: Soulstorm vous guidera avec l’aide de jeu PS5

Depuis l’annonce de la PlayStation 5, Oddworld: Soulstorm a été présenté comme un titre tentpole. La franchise entretient une relation de longue date avec la marque Sony, bien sûr, remontant à Oddworld: Abe’s Oddysee sur PS1, il n’est donc pas surprenant de voir le géant japonais puiser dans cette nostalgie.

En conséquence, les propriétaires de PS5 pourront profiter du nouveau titre dans le cadre de leur PS Plus abonnement en avril. Si vous n’avez pas encore de console de nouvelle génération mais que vous avez envie de choisir le jeu pour votre PS4, il y aura une mise à niveau gratuite de la PS4 vers la PS5. Malheureusement, seule la version PS5 est disponible avec l’abonnement Sony; vous devrez acheter la version de dernière génération.

En tant que bonus supplémentaire pour les propriétaires de PS5, le jeu prendra en charge Game Help sur le nouveau système. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, cette fonctionnalité vous permet efficacement de rechercher des solutions aux énigmes et de trouver des objets de collection, sans jamais avoir besoin de consulter YouTube ou des guides en ligne. Vous devrez être un abonné PS Plus pour utiliser cette fonctionnalité, mais vous trouverez les solutions dans les cartes d’activité.