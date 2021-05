Venom: Let There Be Carnage – Qui est le méchant Marvel Carnage?

Avec le prochain blockbuster Venom: Que le carnage soit Sony Pictures construit son univers cinématographique Marvel autour de divers Personnages de Spider-Man Plus loin. Comme le titre l’indique, il joue principalement un rôle Méchant Carange un rôle central qui a fait une brève apparition à la fin de la première partie. Mais qui est le personnage de toute façon?

Avant Venom: Que le carnage soit – Carnage dans les bandes dessinées

Carnage a fait sa première apparition dans la bande dessinée « The Amazing Spider-Man # 360 » en 1992. Comme Venom dans Eddie Brock, son adversaire a aussi un hôte humain: Cletus Kasady. C’est un Psychopathe et meurtrier de masse et était temporairement même le voisin de cellule d’Eddie dans le modèle de bande dessinée. Un descendant de Venom s’est allié à Kasady pendant ce temps en étant à propos d’une coupure pénétra son corps, ce qui donna au symbiote sa couleur rouge caractéristique.

Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Kasady s’est ensuite échappé de prison, laissant une traînée de cadavres dans la ville voisine. A chaque scène de crime, il a laissé un message, d’une certaine manière sa signature: « Carnage Rules ». Dans son «passager» extraterrestre, Cletus Kasady a trouvé le sien Âme soeur, parce que les deux sont unis par un amour sanglant pour le meurtre. Contrairement à Eddie, il n’y a pas d’arguments avec son symbiote avec Cletus: il a son extraterrestre complètement sous contrôle, ce qui en fait un duo extrêmement dangereux.

Carnage dans le modèle / © Marvel Comics

Carnage possède pouvoirs similaires à Venom et Spider-Man, mais les siens sont à un niveau beaucoup plus élevé. Il est incroyablement fort et peut prendre des poids dans les bandes dessinées actuelles jusqu’à 80 tonnes ascenseur – plus que Spidey et Venom ensemble! De plus, il est également exceptionnellement rapide, agile et possède Pouvoirs d’auto-guérisoncomparables à ceux des carcajous. Comme tous les symbiotes, il peut aussi changer sa forme et les excroissances de son corps en armes mortelles transformer. En résumé, il est une version plus forte et nettement plus méchante de Venom – donc l’adversaire parfait pour son prochain film.

Dans Venom: Let There Be Carnage – Carnage dans l’univers du film Spider-Man de Sony

A eu sa première apparition à l’écran Cletus Kasady (Woody Harrelson) déjà à la fin de « Venom » quand il a reçu la visite d’Eddie Brock (Tom Hardy) en prison. Dans une courte conversation, le psychopathe lui a promis un massacre bientôtque nous devrions avoir dans la suite « Venom: Let There Be Carnage ». Dans la première bande-annonce de l’adaptation du film comique, on voit Kasady avec son symbiote sort de prison. Ensuite, il sera très probable, comme dans le modèle, un Série de meurtres commencer, sur quoi Eddie et Venom doivent l’arrêter.

En termes de pouvoirs, on ne peut pas déduire grand-chose de la bande-annonce, mais on peut supposer que Carnage sera aussi fort que Venom. De plus, nous voyons déjà le tentacules déformésémanant de son corps rouge sang. Un personnage qui est susceptible d’accompagner Carnage lors de sa tournée meurtrière est également intéressant: Cri. C’est une femme enfermée dans une cage et qui a un lien particulier avec Kasady dans les bandes dessinées. Venom devrait avoir les mains pleines avec ce duo mortel.

Carnage dans la première bande-annonce de «Venom: Let there be Carnage» / © Sony Pictures

Avec Carnage, antihero Venom a un adversaire plus que digne dans son deuxième film. Reste à savoir si Eddie et son symbiote sortiront vraiment victorieux de cette escarmouche. « Venom: Let There Be Carnage » attendu sur 21 octobre 2021 dans les cinémas allemands.