Godzilla contre. Le directeur de Kong a dû suivre une règle Toho de la vieille école pour Godzilla

Legendary Pictures a lancé son univers cinématographique MonsterVerse avec 2014 Godzilla. Mais le lézard géant est apparu dans les films depuis des décennies avant cela. Au Japon, Godzilla a été créé en 1954 par la société de production Toho, et ils ont naturellement eu quelques idées sur ce à quoi devrait ressembler la version américaine de leur création. Dans une interview avec ReelBlend, Adam Wingard, le directeur de Godzilla contre Kong a révélé une règle particulière que Toho lui a demandé de suivre pour représenter le lézard géant.

« Un des [the rules], par exemple, est-ce qu’ils ne veulent pas Godzilla d’émoter. Ils le voient comme cette force divine de la nature, et donc pour eux, c’est hors de caractère si vous le faites réagir d’une manière normale aux choses. Mais il y a toujours des moyens de contourner cela. Nous avons certainement des moments où je pense que Godzilla est plus émotif dans ce film qu’il ne l’a été dans aucun des films MonsterVerse. Nous devions simplement devenir intelligents avec cela. Et je pense que parfois ce truc vous est en quelque sorte présenté comme un mur de briques. Mais si vous faites juste certaines choses et que vous les leur présentez comme il se doit, et s’ils sont d’accord avec le film, ils semblent nous laisser une grande marge de manœuvre. «

Alors que Godzilla a traditionnellement été décrit comme une entité semblable à Dieu, le MonsterVerse l’a dépeint comme quelqu’un qui se bat pour maintenir l’équilibre entre la nature et l’humanité. Dans GvK, le fait que Godzilla n’ait pas été autorisé à trop émettre pourrait avoir posé un problème pour l’histoire. Mais dans une interview précédente, Wingard avait expliqué que l’autre rôle principal du film, le puissant Kong, était suffisamment émotif pour les deux.

« Kong, par exemple, presque comme un conduit humain, comme nous pouvons en fait couper à Kong dans ce film sans avoir à réduire les personnages humains pour des morceaux relativement importants du film, parce que nous pouvons vivre des choses à travers lui. Il est émotif et toutes ces sortes de choses comme ses yeux, et la façon dont il vit les choses est relatable, et donc cela nous permet d’être en mesure de le traiter comme n’importe quel autre personnage, et les humains vont toujours le soutenir. «

Les premières critiques de Godzilla contre Kong ont été très positives, les fans de MonsterVerse estimant sur les réseaux sociaux que le film rend justice à la fois à King Kong et à Godzilla, et au potentiel du match épique que les bandes-annonces du film promettaient. Espérons que le succès de GvK ravivera l’intérêt pour le MonsterVerse, qui avait faibli un peu depuis la réaction mitigée à l’entrée précédente dans la franchise, Godzilla: le roi des monstres.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 31 mars.

