Obtenez The Surge 2 pour Xbox One pour moins de 20 €

Si vous attendiez une bonne opportunité d’obtenir pour Xbox One avec le grand The Surge 2, c’est peut-être le moment. À partir d’aujourd’hui, The Surge 2 est disponible sur Amazon.com pour 19,95 €.

The Surge 2 présente un monde dur, de science-fiction et dystopique dans lequel explorer et survivre. Créez votre propre personnage et décidez comment affronter le combat de mêlée intense, testez vos réactions et vos compétences en développement de personnage RPG.

