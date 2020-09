Nba 2k21: Myteam Limited Event Stipulations Set For September 4 6

Cameo ROOT Par 6 Set 1

Cameo ROOT Par 6 Set 1; consisting of 4x Cameo Root Par 6 and 1x Cameo Flat Par Can Remote; 6x 12 W Hexa-Color PAR fixture; Excellent RGBAW+UV color mixing; High quality, enlarged optics for even light intensity and maximum output; EZchase DMX delay function for easy chase effects; USB port to connect iDMX