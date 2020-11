Rencontrez Jay-Ann Lopez, la femme noire élargissant la définition d’un «  joueur  » – Spotify

Jay-Ann Lopez est passionnée par ses jeux vidéo. Elle est actuellement très en Spellbreak—Un jeu de sorts d’action multijoueur où les joueurs peuvent manier le feu, la glace, les objets toxiques, le poison et la pierre. Son jeu de «détente» est plus calme, Spiritfarer, et elle a hâte de rassembler des amis pour jouer Apex Legends saison sept avec elle aussi. Pourtant, en tant que femme noire, Jay-Ann n’est pas à qui la plupart des gens pensent quand ils pensent à un joueur – c’est précisément ce qu’elle essaie de changer. Il y a d’innombrables femmes de couleur qui jouent à des jeux vidéo et recherchent une communauté. Alors elle a pris sur elle pour y arriver et a fondé Black Girl Gamers.

Pour mémoire a parlé à Jay-Ann de la création d’un espace pour les joueuses noires, de la représentation qui reste à venir et de la musique sur elle Démarrer la prise de contrôle de la playlist de jeu.

En 2015, vous avez fondé une communauté en ligne appelée Black Girl Gamers. Pouvez-vous nous parler du besoin que vous avez vu pour un tel espace?

Ce n’était pas un besoin que j’ai vu. C’était un besoin que j’ai éprouvé. Je joue depuis mon plus jeune âge, mais pendant cette période, il y a eu plusieurs choses que j’ai vécues qui m’ont amené à créer Black Girl Gamers quand j’étais à l’université. La première expérience ne se sentait pas représentée dans les jeux. Un autre était juste ce manque de visibilité pour les femmes noires qui jouent. Beaucoup de mes amis avec qui je jouais étaient des hommes blancs. Finalement, j’entendrais une blague sexiste ou une blague basée sur l’anglais vernaculaire afro-américain – et je ne suis même pas américaine.

J’ai essayé de créer ma propre chaîne. J’ai ensuite abandonné cela, parce que j’étais comme, je préfère «faire pour tout le monde» plutôt que «faire pour moi-même». Maintenant, il a décollé. Nous avons 7 000 femmes dans le groupe dans le monde; en Amérique, au Royaume-Uni, en Asie, dans les Caraïbes, en Europe. Partout où vous pensez qu’il y a une femme noire, elle joue très probablement.