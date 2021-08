Nous avons enfin une date pour le nouveau contenu de Valheim

Cela a coûté plus cher que prévu mais la Gamescom a laissé l’annonce de la date de sortie de Valhein : Hearth and Home.

Cela fait un petit moment que le jeu Iron Gate Vikings est sorti en accès anticipé sur Steam. Le jeu l’a mal joué et après un long moment après l’avoir annoncé, nous avons enfin Valhein : date de sortie de Hearth and Home.

Les gars l’ont fait avec une petite bande-annonce animée qui montre très peu de ce que sera le vrai gameplay. Mais c’est tellement mignon qu’on ne peut s’empêcher de le voir mille fois. Ce que cela nous laisse voir, c’est un peu les nouveaux éléments qui finiront par arriver sur l’île Viking le 16 septembre prochain. C’est-à-dire dans moins d’un mois.

Depuis l’annonce de ce nouveau bloc de contenu, les gars d’Iron Gates ont travaillé dur. Cependant, il s’agit d’une étude assez petite et les retards s’accumulent. Heureusement pour nous (et pour eux) le succès du jeu leur a permis de choisir d’embaucher plus de personnes. Et en fait, ils ont annoncé l’incorporation de trois nouvelles personnes à l’équipe. Un nouvel animateur, un autre programmeur et un autre en charge du processus QA.

Avec cela, ils espèrent pouvoir avancer plus rapidement dans le contenu du jeu et, à titre d’exemple, nous avons déjà le premier pack de contenu supplémentaire au coin de la rue. Bien sûr, ils n’ont absolument rien voulu révéler de ce qui sera au-delà des quelques images qu’ils nous ont laissées. C’est parce qu’ils veulent que nous le découvrions au cours de l’expérience de jeu car, pour eux, Valheim est mystère et exploration. Néanmoins, voici quelques idées pour ce nouveau contenu.

Allez-vous explorer à nouveau les îles de Valheim à partir du 16 septembre, coupable ?