Anniversaire d’Andy Muschietti : où voir ses films

Aujourd’hui anniversaire Andy Muschietti! Le réalisateur argentin est né il y a 47 ans à Buenos Aires, où il s’est formé à l’Universidad del Cine pour devenir plus tard le chef de l’un des films d’horreur le plus pertinent ces dernières années. Au début, il a occupé le poste d’assistant réalisateur de certains projets, mais quand Guillermo del Toro découvert son talent, sa carrière a progressé à pas de géant.

Muschietti travaille actuellement sur Le flash, le film de DC Films qui aura Barry Allen en solo pour la première fois. Écrit par Christina Hodson, ce sera Ezra Miller qui se remettra dans la peau du personnage. De plus, il impliquera la participation de Ben affleck et Michael Keaton comme Batman. Si vous voulez vous préparer à voir le prochain film du réalisateur, nous vous détaillons ici où vous pouvez trouver sa filmographie.

+ Où voir les films d’Andy Muschietti

– Maman (2013)

Dans tous ses longs métrages, l’Argentin a travaillé avec sa sœur Barbara Muschietti. C’est avec elle qu’il a tourné le court métrage Maman en 2008, une production montrant deux filles s’échappant de leur mère démoniaque. Cela n’a duré que trois minutes, donc il a été téléchargé en Youtube. Et ce fut un succès : il fut projeté dans le Fête de Sitges et Guillermo del Toro les a contactés pour servir de producteur exécutif. Ainsi, en 2013, le film avec Jessica Chastain. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Netflix.







– Ça (2017)

Vous connaissez sûrement la mini-série de 1990 de deux épisodes qui ont adapté le roman du même nom en Stephen King. Cette histoire qui expose les sept enfants de Derry poursuivis par un clown plutôt terrifiant, a eu une nouvelle version en 2017 lorsque Muschietti, accompagné des scénaristes Chase Palmer, Cary Fukunaga et Gary Dauberman, l’a portée au grand écran. UNE classique de l’horreur qui a l’air frais grâce aux performances de Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn wolfhard, Wyatt Oleff, Choisi Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton et Jackson Robert Scott. Une autre option disponible en Netflix qu’il ne faut pas manquer si vous osez faire une bonne frayeur.







– Ça : Chapitre deux (2019)

Deux ans plus tard, arriva la deuxième partie du film basée sur l’histoire terrifiante de Stephen King. La suite alterne les scènes des enfants qui ont été vus dans la première partie avec leur vie sur 27 ans plus tard. Le casting est magnifique et la ressemblance entre les personnages dans leurs versions enfant et adulte est impressionnante. Parmi le casting se trouvent James mcavoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone et Andy Bean. Cette bande est disponible sans frais supplémentaires à HBO Max.