Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons expliqué comment résoudre Repaire de Stitcher Jim et traverser le Trois chemins. Dans cette section du guide, nous expliquerons comment s’échapper avec le coffre de la rage et terminer le grand conte. Nous vous dirons à quoi vous attendre, ainsi que quelques conseils utiles pour traverser toute l’Antre en un seul morceau.

Mer des voleurs | Cœur de feu Tall Tale | Comment s’échapper avec le coffre de la rage

Avant que nous commencions, vous devrez obtenir le coffre de la rage pour terminer cette partie du guide. Si vous en avez encore besoin ou si vous cherchez de l’aide avec Stitcher Jim’s Hideout, vous pouvez trouver le lien vers ce guide dans la liste ci-dessous. Alternativement, si vous cherchez de l’aide avec les emplacements du Journal caché, vous pouvez également trouver ceux liés dans la liste ci-dessous.

Maintenant que vous avez parcouru le chemin que vous avez choisi dans le repaire, vous serez amené dans la pièce qui contient le vaisseau de Flameheart: la lame ardente. Dans cette pièce, vous trouverez également ce double croisé Stitcher Jim prêt à faire la demande de son maître et à invoquer le roi des pirates.

Mais Stitcher Jim a une surprise! Dans un acte de trahison, Flameheart lui-même a amené Jim à faire quelque chose de complètement différent de ce à quoi il s’attendait. Le jeu ne donne pas de réponses claires sur ce qu’il a fait exactement, mais il suffit de dire que Stitcher Jim sera probablement beaucoup plus puissant dans un futur Tall Tale. Pourtant, il est blessé par le coffre de la rage en sa possession et fuit la scène, maudissant Flameheart alors qu’il s’échappe.

Votre tâche consiste maintenant à attraper ce coffre de rage qu’il avait et à vous échapper avec. Sautez entre les rochers jusqu’à l’endroit où se trouvait Stitcher Jim, attrapez le coffre, puis passez la porte. Vous êtes prêt pour plus de pièges, de parkour et de combats!

L’évasion

La partie la plus difficile de cette évasion est le coffre de la rage. Non seulement traversez un parcours d’obstacles, mais cette fois, vous devez vous occuper du coffre de la rage, qui s’enflamme périodiquement et explose si vous ne le gardez pas au frais! Ci-dessous, nous avons fourni quelques conseils essentiels pour cette partie du guide et la séquence des pièges et des salles dont vous avez besoin pour terminer.

Conseils utiles

Gardez le coffre au frais. L’eau est commodément placée dans le reste du repaire. Si vous vous trouvez dans une bataille, placez le coffre dans une mare d’eau avant d’éliminer les méchants. Passez par toutes les sources d’eau que vous voyez le long du chemin pour vous assurer que le coffre est refroidi pour la pièce suivante.

Utilisez le coffre! Si vous n’avez pas de bombes incendiaires, vous pouvez utiliser le coffre pour enflammer certains des crânes de monstres qui ouvrent les portes. Si vous ne voulez pas attendre que le coffre de la rage chauffe, tirez dessus plusieurs fois pour le rendre gentil et en colère.

Vas-y doucement. Euh … attendez. Aller vite? Prendre lentement n’est pas vraiment une option avec ce coffre de rage. Si vous prenez trop de temps, cela pourrait exploser et causer des dommages. Vous devez être rapide sur vos pieds et dans votre tête. Gardez le coffre de la rage placé dans l’eau si vous voulez vous redresser.

Pas de sprint! Vous ne pouvez pas sprinter lorsque vous avez le coffre de la rage entre vos mains. Soyez prêt et prenez le temps de vous accommoder de cela!

La séquence

Allumez le crâne # 1: La première chose à faire est d’allumer le crâne pour ouvrir la porte. Vous pouvez utiliser le coffre de la rage pour cela ou lui lancer une bombe incendiaire. Jets de flamme au plafond: Foncez au bon moment lorsque les jets vous donnent une ouverture. Allumez le crâne # 2: Il y a un autre crâne derrière la cascade dans la pièce voisine. Allumez-le avec le coffre de la rage ou une bombe incendiaire pour ouvrir la porte. Le trou: Il y a un espace dans la pièce voisine que vous devez sauter pour continuer. Si vous manquez le saut, vous devrez retourner à la zone précédente. Squelettes oscillants: Sautez entre les plates-formes entre les cycles des squelettes qui se balancent. Avant de vous précipiter, essayez d’avoir une vue aussi large que possible sur la pièce. Il y a des plates-formes sur lesquelles vous devez sauter sur lesquelles des jets d’incendie leur tirent dessus. Ayez une idée du timing entre les squelettes qui se balancent et les jets de feu, et soyez prêt à sauter à tout moment. Bataille de squelettes: La salle suivante aura une bataille de squelettes. Placez le coffre de la rage dans la piscine d’eau pendant que vous éliminez tous les méchants. Il y a beaucoup de barils pour les fournitures. Une bonne tactique pour les éliminer rapidement est de courir dans le coin derrière le cabestan pour les rassembler tous ensemble. Ensuite, faites une frappe puissante avec votre épée pour infliger d’énormes dégâts à plusieurs d’entre eux. Lorsque vous effacez toutes les vagues, tournez le cabestan pour soulever la porte. Marche du feu: Marchez le long des poutres étroites à travers le couloir. Chronométrez soigneusement votre progression, car des jets de feu sont placés dans tout le couloir pour bloquer votre chemin. S’échapper!: Dans la pièce voisine, vous devrez nager avec le coffre de la rage à travers deux tunnels. Vous ne pouvez pas nager vite avec la poitrine entre vos mains, alors assurez-vous de respirer à fond avant de plonger dans chaque tunnel. En nageant dans les tunnels, Flameheart vous informera qu’il n’a plus besoin du coffre. Lorsque vous aurez réussi, Pendragon vous attendra pour lui remettre le coffre de la rage.

Après une cinématique en jeu, vous serez récompensé pour avoir terminé le Tall Tale! Vous pouvez choisir d’écouter et de voir votre succès en libérant l’équipage du Morningstar ou simplement vous diriger vers votre navire. Quoi qu’il en soit, vous recevez toujours cet or doux et glorieux.

Et après

Une fois que vous avez terminé la cinématique, vous avez terminé le grand conte! Vous recevrez le Mention élogieuse du cœur de feu pour vos efforts. De là, vous avez plusieurs options. Tu peux refais-le pour l’argent, les éloges, ou pour ramasser tout Journaux cachés vous avez peut-être manqué.

