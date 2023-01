C’est le salaire (stratosphérique) de Tim Cook chez Apple

Le patron d’Apple prendra une coupe en 2023, mais a empoché près de 100 millions de dollars par an en 2022 et 2021.

Tim Cook a des raisons d’être très heureux, et ce malgré le fait que son salaire va beaucoup baisser en 2023.

Pour nous mortels c’est parfois compliqué imaginez le salaire que peut gagner un cadre supérieur pour leurs services, en particulier ceux qui exercent leurs fonctions diriger les plus grandes entreprises de la planète entière.

Cependant, grâce aux analystes ou parfois aussi aux résultats financiers publiés par les entreprises elles-mêmes, comme dans ce cas, nous obtenons des détails aussi intéressants que ce que Tim Cook, PDG d’Apple, gagne annuellementqu’en effet et comme on pouvait s’y attendre, il a de nombreuses raisons d’être très satisfait de son travail.

Et c’est que comme nous l’ont dit les collègues de GizChina, le patron de ceux de Cupertino a empoché pas moins de près de 100 millions de dollars en 2022en particulier un chiffre assez généreux de 99,4 millions.

Tim Cook, PDG d’Apple, a gagné 98,7 millions de dollars en 2021 et 99,4 millions en 2022 dans différents concepts, bien qu’il envisage de réduire son salaire jusqu’à 40 % cette année 2023 en cherchant à donner l’exemple du haut.

Tout n’est pas un salaire fixe, évidemment, et c’est que dans la rémunération de ce type de postes d’encadrement sont généralement inclus les options d’achat d’actionsactions et autres formes de rémunération, qui en parlant de Tim Cook a atteint 83 millions de dollars en actions et environ 13,4 millions en rémunération supplémentaire, per diem et autres concepts. Donc, le salaire fixe serait d’environ 3 millions pour le PDG de ce qui est probablement l’entreprise technologique la plus importante au monde.

Et cela ajouté à la 98,7 millions de dollars qui étaient également entrés en 2021 dans différentes conceptions.

Il ne semble pas que les choses vont trop mal financièrement à la maison Cook, alors accepter une baisse de salaire de 40 % Ce ne sera probablement pas trop un problème. En fait, un montant similaire sera précisément la coupe acceptée par le PDG d’Apple pour un 2023 dans lequel il veut donner l’exemple par le haut, rejoignant ainsi cette nouvelle vague de maîtrise des coûts.

a en fait été un recommandation du conseil d’administration et de Tim Cook lui-mêmequi aura un objectif maximum de 49 millions de dollars en 2023, et que malgré le fait que les résultats d’Apple ne se soient pas détériorés ni en ventes, ni en revenus, ni en bénéfices, étant la seule entreprise de l’industrie mobile qui reste dans le vert dans cet environnement de crise.

Certes, ces mouvements sont discutés dans le Prochaine assemblée générale des actionnaires d’Apple en marsface à laquelle Tim Cook a déjà envoyé une lettre à vos investisseurs:

Les défis mondiaux nous compliquent tous ces jours-ci. De l’inflation à la guerre en Europe de l’Est et aux impacts durables de la pandémie.

Nous ferons de ce moment un moment pour agir de manière réfléchie. Mais ce n’est pas le moment de se retirer de l’avenir. Nous avons toujours dirigé Apple sur le long terme. Et cela signifie continuer à investir dans l’innovation, dans les gens et dans la différence positive que nous pouvons faire dans le monde.

Aujourd’hui, nous avons la gamme de produits et de services la plus solide que nous ayons jamais eue. Et notre technologie n’a jamais été aussi accessible à nos utilisateurs. Et nos dernières innovations aident beaucoup d’entre nous à tirer le meilleur parti de leur créativité. Connectons-nous avec nos proches, trouvons du divertissement et de la joie, et vivons une vie plus sûre et plus saine.

