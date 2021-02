Nissan et 4R Energy ensemble pour donner «une nouvelle vie» aux batteries électriques

Le recyclage des batteries de voiture reste un défi et c’est pourquoi Nissan s’est associé à 4R Energy pour «s’attaquer» à ce problème.

Née quelques mois avant l’apparition de la première Nissan Leaf sur le marché (en décembre 2010), 4R Energy Corp. est le résultat d’un partenariat entre Nissan et Sumitomo Corp.

Le but de ce partenariat? Développer la technologie et l’infrastructure pour remodeler, recycler, revendre et réutiliser les batteries des voitures électriques Nissan pour alimenter d’autres choses.

Désormais, après plusieurs années d’attente pour que les batteries Nissan Leaf commencent à «demander une remise à neuf», c’est-à-dire lorsqu’elles ont réellement atteint la fin de leur vie utile, 4R Energy est désormais prête à les traiter.

Comment ça fonctionne?

Lorsque les batteries en fin de vie arrivent à l’usine 4R Energy, elles sont évaluées et classées de «A» à «C». Les batteries classées «A» peuvent être réutilisées dans de nouvelles unités de batterie haute performance dans les nouvelles voitures électriques.

Une cote «B» signifie que les batteries peuvent être utilisées dans des machines industrielles (comme les chariots élévateurs) et pour le stockage d’énergie stationnaire à grande échelle. Dans ces cas, ces batteries peuvent capter l’excès d’électricité généré pendant la journée par les panneaux solaires et l’alimenter ensuite pendant la nuit.

Enfin, les batteries qui reçoivent une cote «C» peuvent être utilisées, par exemple, dans des unités qui fournissent une alimentation auxiliaire en cas de panne de secteur. Selon les ingénieurs de 4R Energy, les batteries récupérées ont une durée de vie utile de 10 à 15 ans.

Un ensemble d’opportunités

L’une des idées derrière ce processus de réutilisation, de reformulation, de revente et de recyclage des batteries est également de contribuer à réduire encore davantage le coût total de possession des voitures électriques. Comme? Permettre aux propriétaires d’obtenir une valeur plus élevée pour la batterie en fin de vie du véhicule, car elle reste une ressource importante.

L’un des meilleurs exemples de ce processus de recherche d’une seconde vie pour les batteries réalisé par 4R Energy est le fait qu’à Yumeshima, une île artificielle au Japon, il existe déjà une centrale solaire qui utilise 16 batteries de voitures électriques pour faire face aux fluctuations énergétiques. production.