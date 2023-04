5 séries similaires à THE WITCHER à voir sur NETFLIX avant la saison 3

Netflix

Ce sont des séries que vous pouvez regarder sur Netflix pendant que la troisième saison de The Witcher arrive.

©IMDBLa saison 3 de The Witcher arrivera en 2023

La troisième saison de Le sorceleurbasé sur la saga d’Andrzej Sapkowski, arrivera cet été et, pour calmer vos envies, Nous vous recommandons 5 séries similaires que vous pouvez trouver sur Netflix et que, sûrement, vous l’aimerez.

+ The Witcher, l’origine du sang

Nous devons commencer par l’évidence et nous ne pouvons pas laisser de côté la préquelle The Witcher : l’origine du sang Quoi Il se déroule mille ans avant les événements de Le sorceleuroù sept « parias d’un monde elfique » unissent leurs forces dans une mission contre un empire tout-puissant.

La série, créée par Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, a une saison et présente l’actrice oscarisée Michelle Yeohainsi que Sophia Brown et Laurence O’Furain.

+ Ombre et Os

La série, mettant en vedette Jessie Mei Li, Archie Renaux et Ben Barnes, suit Alina Starkov, une cartographe orpheline dotée d’un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde, mais des forces obscures conspirent contre elle. Actuellement la production a 2 saisons disponibles sur Netflix et c’est une adaptation des romans de Leigh Bardugo.

+Homme de sable

C’est officiel, il y aura plus d’épisodes de cette série qui a lancé sa première saison en 2022. Pour ce projet, Neil Gaiman a co-développé et produit cette adaptation de ses bandes dessinées, avec l’acteur Tom Sturridge comme Rêve. Il a également la participation de Boyd Holbrook et Patton Oswaltentre autres.

Synopsis officiel de Sandman : « Après des années d’isolement, le Dream King voyage à travers les mondes pour récupérer ce qui lui a été volé et restaurer son pouvoir.« .

+ putain

La série a une saison de 10 épisodes et est avec Katherine Langford (13 raisons pour lesquelles) et Devon Terrell (Barry) dans une réinterprétation de la légende d’Arthur. La série est basée sur des livres et a été créée par Frank Miller et Tom Wheeler.

synopsis officiel de Damné: »Armé de pouvoirs mystérieux et d’une épée légendaire, le jeune rebelle Nimue rejoint Arthur, un charmant mercenaire, dans une mission pour sauver les siens.« .

+ Destin : La saga des Winx

La série fantastique a deux saisons sur Netflix et suit un groupe d’étudiants de l’école de magie Alfea alors qu’ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, à gérer les rivalités, la romance et les événements surnaturels.

