Nike aura une collaboration Jordan avec l’anime Naruto

Les ninjas et joueurs de basket de Leaf Village s’uniront dans un nouveau »Naruto ». Par le biais d’une annonce sur Twitter, la marque Jordan de Nike vient d’annoncer qu’elle lancera des chaussures inspirées de l’anime de « Naruto », l’une des séries shonen les plus emblématiques du monde de l’animation japonaise.

Bien qu’aucun détail n’ait été donné sur ce à quoi ressembleront exactement les chaussures de tennis de cette collaboration, il a été révélé que le joueur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Sion Williamson, contribuera également au projet. « Je suis ravi de partager cette histoire avec le monde. La collection Jordan Zion 1 x Naruto s’inspire de nos chemins parallèles pour surmonter l’adversité. Restez à l’écoute ! » Williamson a écrit sur Twitter.

Le compte Twitter officiel de Jordan et de Williamson a partagé une image du logo emblématique de Jordan Leaping Man, ainsi que Naruto Uzumaki exécutant un dunk. Dans le post de Jordan, vous pouvez lire »The Way of the Shinobi » faisant directement référence à l’anime Naruto.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Gurren Lagann fête ses 15 ans avec de nouvelles œuvres d’art et des produits officiels

La série de mangas »Naruto » a été créée par Masashi Kishimoto de 1999 à 2014, atteignant un total de 72 volumes et ayant un incroyable 250 millions d’exemplaires vendus dans le monde, étant l’un des mangas les plus vendus de tous les temps, avec » One Piece » d’Eiichiro Oda, » Detective de Gosho Aoyama Conan » et »Dragon Ball » d’Akira Toriyama.

Studio Pierrot et Aniplex ont adapté le manga en deux séries animées : « Naruto », diffusée de 2002 à 2007 et couvrant la première partie de l’histoire, et « Naruto : Shippuden », diffusée de 2007 à 2017 et couvrant l’histoire d’un perspective plus adulte des personnages.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Haikyuu!! présentera un nouveau chapitre du manga spécial pour son anniversaire

Nike n’est pas la première marque de chaussures à se lancer dans une gamme de chaussures inspirées de « Naruto ». En janvier de cette année, la société japonaise de vêtements de sport Mizuno a collaboré avec l’anime sur une ligne de baskets conçues d’après les trois personnages principaux de l’anime : Naruto Uzumaki, Sakura Haruno et Sasuke Uchiha. Contrairement à la prochaine collaboration Jordan, cependant, la ligne « Contender » de Mizuno n’est disponible que dans certains magasins japonais.

De même, le tennis n’est pas la seule collaboration que « Naruto » a eu récemment, puisque Sanrio a lancé une série de figurines en vinyle où l’on peut voir Hello Kitty et Chococat habillés en Naruto Uzumaki et Sasuke Uchica, respectivement. Une collaboration hors de propos mais que tous les fans d’anime voudront sans aucun doute avoir.

»Naruto » et »Naruto: Shippuden » sont disponibles sur les plateformes de streaming Hulu et Crunchyroll.