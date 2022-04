The Northman : Pourra-t-il être vu en streaming ?

The Northman, le nouveau film de Robert Eggers, est sorti dans les salles du monde entier, mais il y a ceux qui préfèrent en profiter depuis chez eux. Sera-ce sur n’importe quelle plate-forme ?

Robert Egger est l’un des réalisateurs qui a le plus impressionné le public ces dernières années en étant en charge de La Sorcière (2015) et après Le Phare (2019). Cette année, il revient avec L’homme du nord, un film qui a été présenté en salles cette semaine et les critiques le considèrent déjà comme la meilleure chose à voir en 2022, bien que les chiffres attendus ne soient pas vus au box-office. En attendant, nous vous disons ici si un service de streaming arrive et quand il le fera.

« En Islande, au milieu du Xe siècle, un prince viking cherche à se venger du meurtre de son père »dit le synopsis de ce film mettant en vedette Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe et Gustav Lindh, entre autres. Bill Skarsgård, qui lui a donné vie dans les films d’horreur, devait également faire partie du casting, mais a abandonné en raison de conflits d’horaire.

L’origine du long métrage a une histoire intéressante, puisque Alexandre Skarsgård a commenté Robert Egger son désir d’être le protagoniste d’un film viking, le cinéaste a donc rapidement commencé le scénario avec Sigurjon Birgir Sigurðsson. Enfin, il a été annoncé en octobre 2019 et le plan était de réaliser son tournage au début de 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont été contraints de se terminer en décembre de la même année.

Après sa sortie, les critiques n’ont cessé d’applaudir le film de 136 minutes et il a d’excellentes notes : détient un taux d’approbation de 89% sur Rotten Tomatoes, basé sur 252 avis, tandis que sur Metacritic, il a un score de 83/100.. Au-delà des bons commentaires, la réalité est que sa collection ne semble pas atteindre l’argent du budget, donc les itinéraires alternatifs seront un excellent raccourci pour éviter de subir de grandes pertes.

+Est-ce que The Northman sera en streaming ?

La réponse est oui, L’homme du nord sera disponible en streaming. Focus Features, la maison mère qui appartient à Universal Pictures, envoie ses titres à la plateforme paon à peu près 45 jours après sa sortie en salles, bien que pour le moment cette fenêtre ne soit pas disponible dans le monde entier. Peacock devrait arriver en Amérique latine dans le courant de 2022.

