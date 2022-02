Charme : le film Disney pourrait revenir sous forme de série

Disney+

Lin-Manuel Miranda a évoqué la possibilité d’élargir l’univers du film d’animation. Ici, nous vous disons quelles options ils envisagent de continuer à approfondir dans la famille Madrigal.

©DisneyCharme, le deuxième film d’animation le plus rentable de 2021.

Ses chansons entraînantes, son animation originale et son intrigue aussi captivante que représentative. Tout cela a fonctionné pour Charme deviendrait l’une des meilleures premières de 2021 si les films de Disney Nous parlons. Ce n’est pas seulement son passage en salles, mais aussi son arrivée sur la plateforme de streaming en décembre qui a permis à une bonne partie des abonnés de s’identifier à l’histoire de Madrigal de Mirabel et ils chanteront Il n’y a aucune mention de Bruno.

Mais… cet univers a-t-il déjà pris fin ? La réponse, pour le moment, est incertaine. Cependant, il est bien connu que la société Mickey Mouse est experte en séquelles, ce qui -ces dernières années- a été mis en évidence avec Geléentre autres succès. Et que l’histoire colombienne a soulevé autour 223 millions de dollars partout dans le monde, ce n’est pas une mince affaire que de penser à étendre Charme.

Ce qui est certain, c’est que Bob Chapek, PDG de Disney, Il a déjà assuré qu’il s’agit à peu près de «le début d’une franchise”. et bien que Lin-Manuel Mirandacompositeur responsable des tubes du film, ne semble pas être au courant de ce qui va arriver dans le futur pour la famille Madrigal, en fait, il a laissé tomber quelques indices qui pourraient révéler ce que son équipe de production prépare exactement comme suite.

En dialogue avec The Wrap, il a noté: «J’ai parlé à Chapek et je lui ai dit : « Je sais qu’il y a un monde où cette petite maison vit dans un parc thématique et nous pouvons le parcourir dans la vraie vie ». Et c’est vraiment excitant”. Bien que l’idée d’aménager un espace permettant aux touristes du monde entier de se sentir à l’intérieur du film d’animation sonne bien, rien ne vaut le projet d’un nouvel opus en salles ou en streaming.

« Il y a beaucoup plus de gens qui veulent que nous explorions ces personnages. Je ne sais pas quelle forme cela prendra par contre. Je ne sais pas si ce sera dans une série animée, je ne sais pas si ce sera dans un deuxième film ou une adaptation théâtrale où nous avons un peu plus de temps pour creuser plus profondément», a commenté Lin-Manuel Miranda. En attendant de prendre votre Oscar pour la chanson originale deux chenillesa conclu : «Je pense que tout est possible, mais nous n’avons pas eu de conversations sur ce qui se passera réellement.”.

