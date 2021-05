Nick Jonas hospitalisé après une blessure dans un nouveau tournage

Nick Jonas Il a été hospitalisé après un accident sur le plateau de son nouveau spectacle. TMZ rapporte que la pop star a été emmenée à l’hôpital en ambulance après un accident non divulgué. Pour le moment, il est de retour à la maison, mais l’incident l’a eu là pendant un certain temps.

NICK JONAS SOUFFRE UN ACCIDENT ET EST HOSPITALISÉ Le chanteur et acteur de 28 ans aurait été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être blessé sur un plateau d’enregistrement. Il a été libéré peu après son admission et est rentré chez lui se reposer. pic.twitter.com/7XW7NFNhhz – Journal ElNacional (@elnacionalred)

Lundi, la superstar devrait apparaître sur La voix, et cela se produira toujours selon son rapport. En 2018, Jonas s’est blessé à la main après un spectacle au Mexique.

Les internautes se demandent ce que pourrait être ce nouveau programme en raison du secret entourant sa blessure. Vos représentants ne donneront pas un nom ou le truc qui a provoqué toute cette ferveur.

Les gens le sauront probablement bientôt. Mais pour l’instant, ses fans sont heureux qu’il ira bien après avoir traversé une période effrayante.

Nick Jonas a sorti un album plus tôt cette année. Je parle avec Zane Lowe d’Apple Music sur Spaceman et comment il a abordé l’album en disant qu ‘ »il est reconnaissant d’avoir ça parce que ça le rend heureux, et c’est la chose la plus importante. »