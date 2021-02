Dragon Quest Island Outdoor Adventure ouvre au Japon au printemps 2021

Un nouveau parc extérieur réel a été annoncé appelé Dragon Quest Île. L’attraction sera située dans Awaji Island Anime Park, dans la préfecture de Hyogo.

Dragon Quest Island est un RPG interactif où les joueurs exploreront le monde dans le jeu. L’attraction combine contenu réel et numérique, et le visiteur assume le rôle du protagoniste. Les joueurs se promèneront autour de l’attraction comme s’ils étaient un personnage de RPG partant dans une quête épique.

Il y aura quelques personnages et monstres originaux introduits dans l’attraction. De plus, le parc vendra des produits en édition limitée et des menus spéciaux. Ces articles n’ont pas encore été révélés, mais les fans peuvent attendre avec impatience de dîner Dragon Quest des repas qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

L’île Awaji a été choisie pour abriter l’île Dragon Quest parce que c’est la ville natale de Yuji Horii, le créateur de la série. C’est aussi un lieu étroitement lié à la Dragon Quest séries. Ceux qui visitent la région peuvent reconnaître l’épée et le bouclier de Lotto, ainsi qu’un slime qui se trouve sur la place civique de Sumoto.

Depuis l’annonce récente, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce qui sera inclus dans l’attraction spéciale.

Le personnage original présenté sur le site Web est un slime nommé Homirotto, qui est un compagnon fiable qui donne des conseils aux joueurs et les aide pendant la bataille. D’après la description du personnage, il semble que le personnage amical accompagnera les joueurs tout au long de l’attraction.

Le parc extérieur abrite déjà plusieurs attractions. Ils comprennent le Naruto et Boruto: Naruto Next Generations parc rempli d’essais et d’autres défis pour voir qui peut ramasser tous les phoques manquants. Il y a même un magasin de ramen après l’aventure.

En 2020, le parc a lancé sa nouvelle attraction Godzilla. Dans le parc se trouve une statue de Godzilla de 120 mètres de long avec la bouche grande ouverte. Depuis le parc, les fans peuvent faire de la tyrolienne directement dans sa bouche fumante.

Les Japonais peuvent acheter des billets en ligne pour l’attraction de leur choix.

Dragon Quest Island a un officiel Twitter compte qui annoncera de plus amples informations sur le jeu. Le site officiel a également été révélé avec quelques images et un lien vers les réseaux sociaux.

L’île Dragon Quest devrait ouvrir ses portes au printemps 2021.