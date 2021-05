Les guêpes parasites mâles peuvent renifler leurs partenaires femelles prêtes à éclater de leurs hôtes

De tous les endroits pour trouver l’amour de votre vie, caché à l’intérieur de la coquille d’une mouche encore en développement se classe probablement au bas de la plupart des attentes.

Cependant, pour une guêpe bijou mâle, c’est le premier endroit où aller, selon une nouvelle recherche qui montre comment les mâles de l’espèce peuvent détecter des partenaires potentiels à l’intérieur de leurs mouches hôtes, même avant qu’ils ne sortent de l’hôte.

Jewel guêpes (Nasonia vitripennis) peuvent être trouvés partout en Amérique du Nord, et ils se reproduisent en injectant leurs œufs, avec un venin paralysant, à l’intérieur des coquilles de mouches encore en développement. Les œufs de guêpe mettent environ deux semaines à mûrir jusqu’à l’âge adulte dans la coquille de la mouche. Les couvées sont toutes mâles si les œufs n’ont pas été fécondés, ou un mélange de mâles et de femelles si certains des œufs l’ont été. À maturité, les guêpes dévorent autant qu’elles le peuvent de la mouche hôte pour un regain d’énergie avant d’émerger pour s’accoupler.

Mais les mâles sortent quelques heures plus tôt que les femelles. Donc, si les mâles veulent s’accoupler, ils doivent attendre. Et, comme le montrent de nouvelles recherches, les hommes choisissent d’attendre là où ils sont plus susceptibles de trouver le plus de femmes.

« Notre meilleure hypothèse est qu’ils sont capables de détecter l’odeur des femelles adultes à l’intérieur des hôtes », a déclaré le co-auteur Rhitoban Raychoudhury, un généticien évolutionniste à l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifique Mohali (IISER), a déclaré à 45Secondes.fr.

Pour voir si les mâles en attente étaient capables de renifler les femelles, les chercheurs ont collecté les œufs non fécondés de guêpes sauvages pour former une couvée de 26 hommes. Une fois les mâles arrivés à maturité, les chercheurs ont placé chaque individu dans un récipient avant de leur présenter deux boîtes de Pétri – l’une avec un hôte contenant uniquement des guêpes mâles adultes et l’autre un hôte avec un mélange de mâles adultes et de femelles adultes. Les guêpes mâles ont passé quatre fois plus longtemps sur l’hôte hébergeant des femelles.

Mais qu’est-ce qu’ils reniflaient? Pour le savoir, les chercheurs ont analysé la composition chimique des deux hôtes et ont découvert que l’hôte contenant des femelles avait également une concentration plus élevée d’un type spécial d’hydrocarbure plus abondant chez les femelles adultes que chez les hommes adultes. Cet hydrocarbure pourrait expliquer comment les mâles ont pu détecter les femelles, ont déclaré les chercheurs.

Être capable de trouver des femelles avant leur émergence est un avantage reproductif important pour un homme, selon les chercheurs. Ils espèrent maintenant savoir si ce même comportement se produit chez d’autres espèces de guêpes parasitoïdes.

«Les mâles d’autres espèces (comme Pimpla disparis) sont connus pour passer plus de temps sur des hôtes parasités que sur des hôtes non parasités », a déclaré Raychoudhury. « Cependant, contrairement à notre étude, on ne sait pas s’ils peuvent faire la distinction entre ceux qui ont des femmes et ceux qui contiennent des hommes. »

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 27 avril sur le serveur de pré-impression bioRxiv , et donc l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

