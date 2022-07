Breaking Bad arrêtera de diffuser sur Netflix en 2025

Walt et Jesse arrêteront de cuisiner chez Netflix en 2025. Pendant des années, Breaking Bad a été l’une des offres les plus populaires sur Netflix, car l’émission continue d’être fréquemment regardée par les nouveaux venus dans la série et les fans inconditionnels qui reviennent avec plusieurs visionnements. Sa disponibilité en streaming a maintenu la popularité de la série dans les années qui ont suivi la diffusion par AMC de son dernier épisode en 2013, il y a près d’une décennie.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Selon The Wrap, une multitude d’émissions de télévision populaires ont reçu des dates d’expiration pour mettre fin à leurs diffusions respectives sur Netflix, et parmi elles se trouve Breaking Bad. L’émission est officiellement sur le point de quitter Netflix le 10 février 2025. Plusieurs autres émissions ont également reçu des dates de fin, qui devraient se terminer avant la fin de 2024. Cela inclut des titres comme Communauté, 30 Rocher, NCISet Comment échapper au meurtre. Netflix pourrait éventuellement renouveler la licence pour les droits de diffusion en continu, mais avec les guerres de diffusion en continu qui se réchauffent immensément, une émission aussi populaire que Breaking Bad ne sera pas bon marché.

Créé par Vince Gilligan, Breaking Bad raconte l’histoire d’un professeur de chimie au lycée, Walter White (Bryan Cranston), qui s’est tourné vers la production de méthamphétamine suite à un diagnostic de cancer du poumon afin de payer ses factures médicales et de subvenir aux besoins de sa famille. Il demande l’aide d’un ancien élève, Jesse Pinkman (Aaron Paul), tout en essayant de garder son empire de la drogue secret de sa femme Skylar (Anna Gunn) et de son beau-frère agent de la DEA, Hank (Dean Norris).

Breaking Bad est l’une des émissions de télévision les plus réussies de tous les temps, étant en fait désignée comme la série la plus acclamée par la critique de tous les temps par Guinness World Records en 2013. Elle a également remporté de nombreux prix au cours de sa diffusion, dont 16 Primetime Emmy Awards; Cranston, Paul et Gunn ont tous remporté des Emmy Awards pour leurs rôles dans la série à plusieurs reprises. L’épisode de la saison 5 « Ozymandias » est l’épisode le mieux noté de toutes les séries télévisées jamais diffusées sur IMDb. Et ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses récompenses acquises par l’émission pendant sa diffusion.

Les fans de Breaking Bad continuent de revoir la série sur Netflix

Télévision Sony Pictures

Car Breaking Bad était si captivant pour le public, il reste un titre populaire pour les fans à se gaver sur Netflix. Sa popularité a également engendré la série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul qui a également des saisons précédentes disponibles sur le streamer. Cette émission approche également de la fin de sa propre diffusion à la télévision avec seulement trois épisodes restants. Compte tenu de la popularité continue de la franchise, il y a de fortes chances que nous ayons bientôt une autre série dans cet univers.

Breaking Bad est en streaming sur Netflix jusqu’en 2025 au moins.