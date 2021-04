Netflix prépare le public avec un guide sur «  l’Armée des morts  »

Près de deux décennies se sont écoulées depuis que Zack Snyder a sorti ses débuts de réalisateur au public avec «Dawn of the Dead», basé sur le classique de 1978 créé par le cinéaste légendaire et père du zombie moderne George A. Romero. Après toutes ces années, Snyder a préparé « Army Of The Dead », son premier film en dehors de l’univers DC Comics en huit ans.

Netflix sera en charge de la distribution d’un film dans lequel Snyder a jeté les bases d’une franchise entière dans laquelle une série animée sous le titre de «Army of the Dead: Lost Vegas» et un film préquel en direct qui s’appellera « Armée des voleurs ».

Netflix Film Club a lancé via YouTube un nouveau guide avec lequel ils cherchent à informer le public de tout ce qu’il doit savoir avant la première de «Army of the Dead» sur sa plateforme. Des influences du film de Romero sur le travail de Snyder, l’inspiration du cinéaste pour ce nouveau film et le potentiel de construction de la franchise autour de celui-ci.

Bien qu’il n’ait pas présenté de nouvelles informations sur le sujet, Netflix a réussi à compiler dans cette infographie quelques éléments de base pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le prochain film de Snyder, qui, bien que n’ayant pas de plans confirmés, n’exclut pas l’idée de revenir avec une suite.

« Army of the Dead » présentera Dave Bautista comme le personnage principal, à la tête d’un groupe de mercenaires qui cherchent à récupérer 200 millions d’un coffre-fort de haute sécurité dans un casino de Las Vegas, une ville qui est l’épicentre d’une infestation de zombies.

Comme s’il ne suffisait pas que les zombies, contrairement aux films plus traditionnels, conservent un raisonnement limité qui leur permet de s’organiser, le gouvernement américain lancera une attaque nucléaire sur la ville en 32 heures, ils doivent donc agir contre la montre. Bautista sera accompagné par Ana De La Reguera, Omari Hardwick, Ella Purnell, Garett Dillahunt, Matthias Schweighöfer et Tig Notaro.

Le lancement de «Zack Snyder’s Justice League» début mai a été un événement bien accueilli par les fans du réalisateur, montrant une grande impatience sur les réseaux sociaux de voir son nouveau travail en dehors du DCEU. « Army of the Dead » sortira sur Netflix le 21 mai.