Sandra Bullock présente sur Netflix un film qui fera pleurer les gens

La coutume de Netflix les stars captivantes de haut niveau sont presque devenues habituelles. Il y a quelques années, il était assez rare qu’un film produit par la plateforme soit regardé avec intérêt par Hollywood, mais aujourd’hui les choses sont bien différentes. La plateforme se développe de plus en plus et la preuve en est que les actrices aiment Sandra Bullock acceptez de jouer le rôle principal dans le contenu ici.

Ce n’est pas la première fois que le protagoniste de Miss sympathie fonctionne pour Netflix. En fait, son premier film sur la plateforme était Boîte à oiseaux, un thriller de science-fiction qui se déroule dans une société post-apocalyptique. Maintenant, l’actrice revient au streaming pour s’occuper d’un film complètement différent qui va sûrement vous exciter. Nous vous disons ce que nous avons le plus aimé et, bien sûr, pourquoi vous devriez le voir.

À partir de ce vendredi, vous pouvez voir le nouveau film Netflix avec Sandra Bullock intitulé Impardonnable. L’histoire tourne autour d’une femme dans la quarantaine, qui a passé 20 ans en prison pour avoir commis un crime violent. Après avoir purgé sa peine, il décide de reconstruire sa vie et de retrouver sa petite sœur, qui a été éloignée de lui après son entrée en prison. Cependant, sa mission ne sera pas facile du tout, puisque la société ne pardonne pas son passé.

Impardonnable Il est scénarisé par Peter Craig et Hillary Seitz tandis que la mise en scène est de Nora Fingscheidt. Le film est basé sur une célèbre série britannique du même nom sortie en 2019 et écrite par Sally Wainwright. Il faut dire que le film a une narration et une structure simples, c’est-à-dire que même s’il maintient l’intérêt du spectateur à savoir ce qui est arrivé au protagoniste, la vérité est qu’il ne plonge pas trop profondément dans les personnages et leurs histoires.

Quoi qu’il en soit, l’histoire est aussi dramatique qu’émotionnelle et c’est une touche qui peut être intéressante pour ceux qui aiment ce type de film. D’autre part, en plus, de Bullock, la distribution a des personnages importants tels que Viola Davis, Jon Bernthal, Rob Morgan, Vicent D’Onofrio Oui Aisling franciosi, connu pour jouer Lyanna austère dans jeu des trônes.

Le film de deux heures présente des moments intrigants et d’autres plus superficiels qui pourraient même ne pas être présents. Cependant, c’est une très bonne option à regarder et la transformation de Sandra Bullock en ce personnage est remarquable. Non seulement y a-t-il un travail de maquillage important, mais l’actrice se démarque également par son engagement dans la personnification d’une femme qui cache un passé terrible et qui a désormais besoin d’une seconde chance.

Bien qu’il soit sorti en salles fin novembre, à partir de ce vendredi, il est déjà disponible sur l’écran de Netflix en Amérique latine.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Rejoignez Spoiler Telegram

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂