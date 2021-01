C’est aussi simple que vous pouvez créer et configurer un serveur privé sur Roblox. Voici les étapes à suivre.

Roblox est l’un des jeux vidéo de style bac à sable le plus populaire du moment. Leur fonctions multiples Ils l’ont classé comme l’un des jeux vidéo préférés de nombreux jeunes du monde entier, et il a même dépassé le célèbre Minecraft.

Et ce n’est pas pour moins, c’est un titre qui ouvre la voie à l’indépendance libre grâce à son système d’achat et de vente de vêtements, objets et accessoires. En outre, il se concentre sur la croissance du Imagination et créativité des joueurs grâce à son outil de construction Roblox Studio.

Si tu veux commencer à jouer à Roblox, nous vous disons qu’il est disponible pour différentes plates-formes, y compris les PC, les téléphones mobiles et les consoles. Et dans l’une de leurs dernières mises à jour, les développeurs ont ajouté la possibilité de créer ou créer un serveur privé dans vos cartes préférées, ouvrant la possibilité de profiter de la route en compagnie de vos meilleurs amis. Voulez-vous savoir comment faire?

Quels sont les avantages d’un serveur privé sur Roblox?

Les « Serveurs privés » ils se sont rencontrés autrefois sous le nom de « Serveurs VIP », et n’étaient disponibles que pour certaines personnes avec des fonctions supplémentaires qui le rendaient unique et spécial. Heureusement pour beaucoup, il y a quelques mois – en avril de cette année – la transformation de fonction.

Parmi les avantages dont vous pouvez profiter avec un serveur privé nous avons la possibilité de participer à des jeux en solo ou dans le meilleur des cas d’inviter un certain nombre d’amis. Et malgré le fait que certains serveurs ont un prix estimé en robux, la grande majorité vous pouvez les créer complètement gratuitement.

Comment créer un serveur privé sur Roblox

Entrez Roblox.

Localisez la carte où vous voulez créer un serveur privé. Gardez à l’esprit que la possibilité de créer ou non un serveur au sein de la carte dépendra du développeur du mini-jeu.

Une fois la carte localisée, dans la partie centrale vous verrez l’option « Les serveurs », Clique dessus.

Il affichera ensuite une brève description qui vous dira si la création du serveur a un prix ou est gratuite. En cas de paiement, les prix varient entre 5-10 robux .

. Pour l’exemple, nous prendrons l’option « Libre » . Cliquer sur « Créer un serveur privé » .

. Cliquer sur . Placer le nom du serveur , celui qui correspond le mieux à vos exigences.

, celui qui correspond le mieux à vos exigences. Cliquez ensuite sur le bouton « Maintenant obtenir ».

Vous verrez maintenant deux alternatives, qui indiquent ce qui suit: « Réglage » – « Maintenant non ». Si tu choisis « Réglage », vous pouvez personnaliser votre serveur privé de la meilleure façon. Dans ce cas, vous pouvez ajouter des amis, changer le nom, générer le lien d’invitation et bien d’autres choses.

Après avoir appliqué les modifications nécessaires, cliquez sur « Sauver » pour sauver et partir.

De cette façon, vous pouvez créer un serveur privé sur Roblox sans problèmes et profitez ainsi des meilleures aventures en compagnie de vos amis. Qu’attendez-vous pour en créer un?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂