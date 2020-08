NBA 2K21: Mise à jour majeure liée à Kobe-Bryant à venir, mais pas dès que vous le souhaitez

CHARLOTTE, Caroline du Nord – 31 mars: Kobe Bryant # 24 des Los Angeles Lakers se prépare à jouer la défense … [+] contre les Bobcats de Charlotte lors de leur match à Time Warner Cable Arena le 31 mars 2009 à Charlotte, Caroline du Nord. NOTE À L’UTILISATEUR: L’utilisateur reconnaît et accepte expressément qu’en téléchargeant et / ou en utilisant cette photographie, l’utilisateur accepte les termes et conditions du contrat de licence Getty Images. (Photo par Streeter Lecka / Getty Images) Getty Images

Les nouvelles qui ont été publiées concernant la version de la génération actuelle de NBA 2K21 n’ont peut-être pas été si excitantes pour certains fans, mais j’ai obtenu de bonnes nouvelles 2K à partir d’un flux privé récent avec les développeurs du jeu.

J’avais écrit sur la nécessité pour 2K de mettre à jour le rendu du jeu pour la légende décédée Kobe Bryant, qui sert d’athlète de couverture pour l’édition Mamba Forever.

Clairement, 2K comprend que cela est nécessaire, et ils m’ont assuré qu’un excellent rendu mis à jour pour Bryant est en route – seulement il ne viendra pas avant la sortie de la version de nouvelle génération.

Sur la base de l’approche apparente des deux versions de NBA 2K21 qui sortent cette année, il est clair que 2K vise à enregistrer toutes les avancées significatives pour la version de nouvelle génération de leur série.

Un développeur a déclaré: «Nous avons une toute nouvelle analyse prête à l’emploi pour Kobe.» Tout le monde travaillant sur le jeu semble comprendre à quel point il est important de clouer le rendu de Kobe, et sur la base de ce que nous avons vu de la bande-annonce avec l’autre athlète de couverture du jeu, Zion Williamson, il y a de la place pour l’optimisme sur ce front.

Lorsque vous regardez également la bande-annonce du prochain Call of Duty: Cold War, et que vous considérez que les développeurs de 2K utiliseront le même matériel et chercheront à faire sensation, il semble qu’un saut visuel assez important pourrait être sur le pont. .

Si NBA 2K21 sur Playstation 5 et Xbox Series X semble aussi bien que Call of Duty Cold War, il est prudent de dire que la plupart des gens seront plutôt heureux.

