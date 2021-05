Des problèmes techniques limitent Biomutant à seulement 1080p, 60fps sur PS5

StarTech.com Carte d'acquisition vidéo HDMI USB-C - Compatible UVC - Carte capture vidéo HDMI 1080p pour Mac et Windows (UVCHDCAP) - adaptateur de capture vidéo - USB 3.0

CAPTURE VIDÉO HD: boîtier d'acquisition USB 3.0 alimenté par bus enregistre des vidéos HDMI sur PC USB-C, TB3 ou USB-A1080p/60fps, 2ch audio 3,5 mm, passthrough HDMI, H.264 (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)USB VIDEO CLASS : UVC garantit une configuration facile avec installation automatique sans pilote sous Windows (7 & up), Mac (10.11 & up) et Linux (4.x LTS) , Compatible avec DirectShow et QuickTimeAPPLICATIONS: Enregistrement des vidéos conférences (par ex. Teams/Zoom) ou flux de caméras (de sécurité) avec le logiciel incl. ou tiers (OBS), Diffusion en direct sur YouTube/plateformes avec RTSP,PORTABLE ET DURABLE: enregistreur d'écran compact et léger en aluminium, facile à déployer dans une salle de contrôle/classe ou studio d'enregistrement, connectez directement à un pc portable/de bureauCOMPATIBILITÉ : carte d'acquisition vidéo externe avec logiciel Stream Catcher (Windows), conforme HDCP, n'enregistrera pas de contenu protégé comme la vidéo source des Blu-ray ou la sortie d'un Mac StarTech.com Carte d'acquisition vidéo HDMI USB-C - Compatible UVC - Carte capture vidéo HDMI 1080p pour Mac et Windows (UVCHDCAP) - Adaptateur de capture vidéo - USB 3.0 - noir, argent - Offre exclusivement réservée aux professionnels