D’où vient «M to the B», l’audio viral populaire sur TikTok

Comme d’habitude sur TIC Tac, un nouveau phénomène de passagers a envahi la plateforme de partage de vidéos, même si dans ce dernier cas ce n’est ni une danse ni un véritable défi. Il s’agit plutôt de très courtes vidéos accompagnées d’un son que toute personne ayant ouvert l’application au moins une fois au cours des dernières semaines ne peut manquer d’entendre: “M au B”, un clip de quelques secondes qui à son tour provient d’un chanson d’il y a presque quatre ans mais cela a fait un retour inattendu et élégant sur TikTok.

Qu’est-ce que “M au B” et d’où vient-il

La chanson en question s’appelle Sophie Aspin Envoyer, et est l’un desGrime artiste britannique Millie B. La pièce est née comme piste diss, un genre de chanson dans lequel l’artiste cible une connaissance, un collègue ou une personnalité publique avec des rimes acérées et de vraies insultes et délits; comme le titre l’indique, la récipiendaire de la pièce est Sophie Aspin, une autre artiste du même circuit qui dans le passé avait eu à voir avec Millie B.Le contenu du morceau n’est cependant pas très important pour expliquer sa seconde jeunesse au interne de TikTok; après tout, le clip qui est devenu viral est tout simplement le nom du chanteur et lit: “C’est M au B, c’est M au B, c’est MMMMM au B, c’est M au B, c’est M au B, Bang”.

Parce que “M to the B” est partout

Comme cela arrive souvent sur TikTok, rendre un contenu viral est la modification et le partage par un utilisateur déjà populaire. C’est exactement ce qui s’est passé avec “M to the B” quand un TikToker très apprécié, le Bella Poarch, 19 ans d’origine philippine, a publié un synchronisation labiale avec la chanson en arrière-plan, un effet vidéo capable de zoomer automatiquement sur son visage en automatique et une série d’expressions faciales. Le clip dure quelques secondes et n’est pas particulièrement précis; Cependant, la popularité de TikToker a suscité l’intérêt pour la vidéo, qui s’est retrouvée sur les pages principales de millions d’utilisateurs et a ainsi amassé plus de 160 millions de vues en 10 jours, mais aussi des centaines de milliers de commentaires, pas tous positifs.

La vague de négativité qui a englouti la vidéo a incité la publicité TikToker s’évader pour quelques jours de la plate-forme, mais entre-temps, des centaines d’autres utilisateurs ont voulu reproduire son contenu, le commenter, le proposer à nouveau ou le réciter à sa manière; le contenu basé sur la chanson de Millie B est devenu plus d’un million et demi, tandis que #MtotheB, le hashtag lié au nouveau format vidéo né du clip de Bella Poarch, a recueilli plus de 130 millions de vues et continue d’être populaire.