Netflix frappé par un recours collectif intenté par des abonnés russes pour manque de service

Les abonnés et les utilisateurs de Netflix en Russie déposent un recours collectif contre la plate-forme de streaming populaire pour sa décision de se retirer du pays. Selon le média d’État russe RIA, tel que rapporté par Variety, vingt personnes ont rejoint avec succès le procès et plus d’une centaine d’autres personnes ont demandé à se joindre. Avec vingt signatures, l’affaire compte désormais le nombre minimum de personnes requis pour un recours collectif en Russie.

Variety a également rapporté que les motifs de l’affaire résident dans l’affirmation selon laquelle la plateforme de streaming était dans un contrat public avec les abonnés, en vertu duquel, elle ne peut pas être soumise au « refus unilatéral de remplir ses obligations ». Et par conséquent, le retrait de Netflix du marché viole les droits des utilisateurs aux services souscrits, ainsi que le Code civil de la Fédération de Russie et les lois sur les droits des consommateurs. Les plaignants impliqués dans le procès contre Netflix sont représentés devant le tribunal par Chernyshov, Lukoyanov, and Partners, un cabinet d’avocats basé à Moscou.

Plus tôt, Netflix avait décidé de mettre fin brusquement à son service en Russie le mois dernier en raison de l’invasion agressive de l’Ukraine par la Russie. La suspension des services faisait partie des sanctions actuellement imposées à la Russie alors qu’elle continue de faire la guerre à l’Ukraine. Parallèlement à la suspension des services, Netflix a également annulé d’autres productions d’originaux qu’il avait prévu de lancer dans le pays, ainsi que les chaînes de propagande gratuites que la plate-forme devait mettre à disposition pour diffusion en vertu de la loi russe, et sous son accord de coentreprise avec Russian National Media Group.

Les plaignants exigent une compensation monétaire





Netflix

Les plaignants demandent 60 millions de roubles en compensation, soit environ 730 000 dollars, en dommages pécuniaires. Outre l’indemnisation, les plaignants ont en outre demandé au tribunal d’infliger à Netflix une amende égale à 50% du montant que le tribunal accorde en faveur des plaignants. Netflix peut être soumis à des sanctions supplémentaires en cas de perte du procès ou de refus ou de non-respect des ordonnances du tribunal concernant l’indemnisation et la sanction.

Netflix a débuté en Russie en 2016 et depuis lors, a amassé un million d’abonnés du pays, ajoutant à sa base de plus de 200 millions d’abonnés, Netflix s’est répandu dans le monde entier. Les abonnés russes étaient facturés 9,67 € par mois, ce qui en roubles russes était converti en 799 roubles par mois. La suspension brutale des services de Netflix a également coûté aux téléspectateurs le paiement de leur abonnement, contre lequel ils ont choisi une lourde redevance compensatoire de la plate-forme de streaming.

Pour l’instant, ni Netflix, ni Chernyshov, Lukoyanov et Partners n’ont officiellement publié de déclaration à cet égard ; cependant, il est probable que Netflix répondra très bientôt avec ses propres ramifications juridiques dans cette affaire. Pour l’instant, l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit et les États-Unis et les sociétés privées qui y sont basées ont encore imposé davantage de sanctions pour créer un déclin économique pour la Russie. Étant donné que les grands studios ont suspendu leurs opérations en Russie, il est peu probable que Netflix emprunte une voie différente contre la position des États en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.





