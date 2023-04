My Hero Academia – Quels sont les pouvoirs de All For One ?

Près de Tōmura Shigaraki est Tous pour un l’un des principaux antagonistes de Mon université de héros. Bien qu’il ait été blessé par ses blessures Tout pourrait ajouté à quoi ressemble un homme de marque, je suppose qu’il a bizarrerie la plus dangereuse de tous. Nous vous dirons quels pouvoirs sommeillent derrière cette spécialité.

My Hero Academia : que peut faire All For One ?

All For One ne peut plus se voir et ne perçoit son environnement qu’à travers un Masque de vision infrarouge et vibrations vrai. Néanmoins, il ne faut pas le sous-estimer car il a un caprice puissant.

La spécialité de All For One s’appelle aussi « Tous pour un ». Avec elle c’est possible voler les caprices des autres et transférez-le à vous-même en touchant la victime. Cela permet à l’utilisateur utiliser toutes les bizarreries indépendammentce qui en fait sans doute la plus forte de toutes les spécialités.

C’est possible All For One, c’est transmettre des compétences aux autres. En conséquence, il a gagné de nombreux subordonnés fidèles, qui ont reçu une bizarrerie en retour. De plus, il peut soi-disant nomu produire. Ça fait référence à personnes décédéesqui sont implantés avec plusieurs alters avant d’être réanimés.

Après que Tomura Shigaraki ait obtenu le transfert du pouvoir, il l’a retourné au combat Star and Stripe à. C’est comme ça qu’elle a perdu son caprice « Nouvel ordre » à lui. Après le vol de la spécialité, les anciens utilisateurs restent impeccable.

Avec « All For One », c’est même possible relier plusieurs bizarreries et en créer un tout nouveau. De cette façon, par exemple « Un pour tous » a émergé, le protagoniste deku peut postuler.

Quels sont les inconvénients de la spécialité All For One ?

Quel est l’inconvénient de All For One Quirk? « All For One » se limite uniquement aux bizarreries que le les utilisateurs peuvent également l’utiliser eux-mêmes peut. Si la charge d’un caprice reçu est trop importante, cela pourrait nuire à l’utilisateur.

© K. Horikoshi / Shueisha, projet My Hero Academia

Tout pour un est un personne extrêmement malveillante. Il accepte simplement Tomura Shigaraki et le voit comme un genre d’héritiers à. Il reste à voir quels pouvoirs Shigaraki peut libérer avec « All For One » et comment La bataille finale sortira.

Que peut faire All For One d’autre ?

Une autre capacité importante que All For One possède est le Alter de la force vitale. Ça double sa durée de vie, hein Perte de mobilité physique apporte avec lui. Mais All For One peut compenser cet inconvénient avec d’autres spécialités.

Les bizarreries suivantes sont également connues :

Recherche

gauchissement

Canon à air

Membres printaniers

Bâton de rivet

Activation forcée de l’alter

Recul d’impact

multiplicateur

Hypertrophie

Rivet

Os en forme de lance

Booster cinétique

Renforceur de force

infrarouge

Les ondes radio

ventilateur à flamme dure

télékinésie

contrôle de la pensée

lévitation

Cher détecteur

Lame de rasoir

suinter

Bouche

détection de vibrations

colle

distorsion spatiale

durcissement

Éclair noir

Explosion nucléaire

Il existe également de nombreuses autres spécialités comme le « Lasers nombril »que All For One a transmis à ses subordonnés au fil du temps.