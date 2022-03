Si vous faites généralement le mauvais trou lors du retrait de la carte SIM, vous devez regarder cette vidéo

Pouvez-vous endommager le microphone de votre mobile avec l’outil pour extraire la carte SIM ? C’est ce que vous devez savoir.

Si vous faites partie de ces personnes qui changent fréquemment de mobile, cela vous est sûrement arrivé aussi : après plusieurs tentatives infructueuses, vous découvrez que vous essayiez depuis un moment. insérez l’outil pour extraire la carte SIM dans le mauvais trou du mobileà la place du trou destiné à retirer le tiroir SIM, et vous pensez avoir pu endommager l’un des microphones de l’appareil.

Mais est-il vraiment si facile d’endommager le microphone ? Le youtubeur derrière la célèbre chaîne Jerry Rig Tout a décidé de vérifier, et je crains que les résultats n’en rassurent plus d’un.

Endommager le microphone de votre mobile avec l’outil pour extraire la SIM est plus difficile que vous ne le pensez

Tout au long de la vidéo, le youtubeur effectue sa vérification particulière sur divers appareils de différentes marques, dont un Samsung Galaxy S22 Ultra, un OnePlus 10 Pro ou un Google Pixel 6 Pro.

Heureusement, les résultats sont assez similaires dans chacun d’eux. Dans le cas du modèle Samsung, la société sud-coréenne semble avoir anticipé ce « problème », et a opté pour rétrécissez le trou du micro au fur et à mesure que vous approfondissezde cette façon, il n’est pas possible d’aller jusqu’au bout et d’atteindre le microphone.

Et même si vous allez jusqu’au bout du trou, le maillage étanche protège le microphone des dommages potentiels.

Google, Xiaomi et OnePlus, quant à eux, ont choisi de placer la fente microSD dans des positions différentes de celles du microphonede sorte qu’il est plus facile de distinguer chaque trou lors du retrait de la carte SIM.

Le cas de l’iPhone 13 Pro Max est frappant, dans lequel un maille imperméable à l’intérieur du trou du microphone. Cela signifie que même s’il n’est pas facile d’atteindre le microphone avec l’outil de suppression de la carte SIM, cela peut être possible. protection contre les dommages causés par l’eau que l’appareil possède à l’aide dudit outil ou de tout autre élément tranchant de taille appropriée.

Ainsi, s’il vous est déjà arrivé de vous tromper de trou en retirant la carte SIM de votre mobile, sachez que tu peux être tranquille. Il est très peu probable que vous ayez réussi à endommager le microphone de votre smartphone.

Rubriques connexes: Mobile

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂