Fin de « Obsession » expliquée : ce qui est arrivé à Anna et William

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le livre « Damage » de Josephine Hart, « Obsession” (“Obsession” dans sa langue d’origine) est un série netflix qui suit William, un médecin qui se lance dans une liaison passionnée avec sa future belle-fille, Anna, qui lutte pour maintenir les deux relations en vie, une avec Jay et une avec le patriarche Farrow.

Pendant ce temps, William se retrouve entraîné dans une spirale obsessionnelle, inconnue de sa femme Ingrid. Bien que le couple secret essaie de cacher leur relation, il est inévitable que la vérité éclate et que quelqu’un soit blessé.

« ObsessionJay commence par parler à sa famille de sa nouvelle petite amie. Bien qu’elle ne veuille pas encore révéler son nom, sa sœur Sally découvre qu’il s’agit d’Anna Barton. Mais Avant la présentation officielle, William et Anna échangent des regards… et l’étincelle est allumée.

Jay Farrow présente sa petite amie Anna Barton à sa famille dans la série « Obsession » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN D’OBSESSION ?

Après que Jay ait officiellement présenté Anna, William entame une liaison avec elle. Alors que la passion s’intensifie, l’énigmatique jeune femme établit des règles. Le chirurgien et elle ne peuvent se voir que dans l’appartement de son amie Peggy et seulement s’ils ont un rendez-vous.

Mais l’obéissance de William est mise à l’épreuve lorsqu’Anna se rend à Paris avec Jay. Aveuglé par la jalousie, le célèbre chirurgien invente qu’il doit assister à un congrès et cherche son amant à l’hôtel où il séjourne avec son fils. Anna accepte de le voir, cependant, après leur rencontre, elle lui demande de ne pas la suivre.

Anna et Jay reviennent avant leur voyage romantique, mais cela n’empêche pas le fils d’Ingrid de proposer à sa petite amie. Avant la grande question, le personnage de Charlie Murphy se doute de ce qui va se passer et appelle William pour lui « donner la permission » de dire oui. Bien qu’il ne le veuille pas, le chirurgien lui dit ce qu’il veut entendre.

Après un dîner en famille pour annoncer la nouvelle, Ingrid décide d’organiser une grande fête de fiançailles. Pendant ce temps, le couple interdit traite des messages anonymes qui menacent de révéler leur secret pendant la célébration. Anna pense que son amie Peggy est derrière tout, mais le vrai coupable est Sally.

Bien que Sally ne plante pas la fête de fiançailles de son frère, lors de l’essayage, elle avoue à Anna qu’elle soupçonne que leur père a une maîtresse. Voyant la note qui semait le doute, le protagoniste de « Obsession » avoue qu’il s’agit d’une page de son journal et que William est innocent.

La mort de Jay

Peu de temps avant le mariage, Jay a besoin de plus de réponses sur la vie de sa fiancée, mais Anna refuse de les donner. Il contacte Peggy pour obtenir des informations, mais elle ne révèle rien. Cependant, ce qui éveille vraiment ses soupçons, c’est une conversation avec son père lors de son enterrement de vie de garçon.

Après que William lui ait dit la même phrase qu’Anna répète, Jay décide de le suivre et voyant qu’il entre dans l’appartement de Peggy, appelle sa mère de peur de ce qu’elle trouvera en montant. toiAprès avoir vu son père avec sa fiancée, il essaie de partir, mais tombe du balcon et meurt.

La liaison de William et Anna cause la mort de Jay vers la fin de la série « Obsession » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’OBSESSION » ?

Est-ce vraiment la fin de la relation entre William et Anna ?

Après la mort de Jay, La famille de William apprend toute la vérité et le renie. Pendant ce temps, Anna préfère ne pas assister aux funérailles et s’enfuit en France. Avant de partir, il parle à sa mère, qui avoue qu’elle savait ce qui se passait entre elle et son frère Aston.

Apparemment, Aston était obsédé par sa sœur cadette et l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Lorsque la jeune femme l’a arrêté, Aston s’est suicidé. Depuis, elle se sent coupable. Après avoir écouté sa mère, elle se plaint auprès d’elle de ne pas être intervenue à temps, puisqu’elle n’était qu’une fille.

Toute cette situation a généré un traumatisme qui a marqué la vie d’Anna, qui en rencontrant William lui demande à nouveau de rester à l’écart. De plus, il décide de suivre une thérapie. Mais quand le psychologue lui parle de règles, Le regard d’Anna change et suggère qu’elle va refaire les mêmes erreurs. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison d' »Obsession » ?