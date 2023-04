Ne l’oublie pas ! Kelly Clarkson reprend la chanson classique de « Breakfast Club »

Préparez-vous à être scolarisés, fans du « Breakfast Club » ! Kelly Clarkson vient de faire la couverture ultime de « Don’t You (Forget About Me) », l’hymne du classique de 1985, et c’est inoubliable.

Clarkson est montée au micro pour interpréter le hit des années 80 pour la partie « Kellyoke » de son talk-show le 13 avril.

Pour la performance, Clarkson a réduit sa voix pour correspondre à la piste mélancolique du début. Cependant, elle est finalement allée à plein régime en entonnant les paroles de la chanson dans son style de signature.

Les fans qui ont été époustouflés par la performance de Clarkson n’ont pas tardé à commenter et à saluer le chanteur.

« La couverture dont je ne savais pas que j’avais besoin !! Merci, Kelly et Band!” un utilisateur a écrit dans la section des commentaires de la page Youtube de la vidéo.

« J’aime tellement Kelly Clarkson, et cette chanson était dans ma tête », a répondu un autre. « J’ai récemment perdu une bonne amie à moi à cause du cancer, et cette chanson me la rappelle tellement que le fait que l’honnêteté de Kelly Clarkson (l’a chantée) me fait pleurer. »

« Don’t You (Forget About Me) », qui a été enregistré par le groupe Simple Minds et sorti en 1985, a été écrit pour le drame classique sur le passage à l’âge adulte réalisé par John Hughes.

Clarkson sortira bientôt sa propre musique. En avril, la gagnante d’un Grammy a reçu les éloges des fans après avoir taquiné un clip de son prochain projet, un nouveau morceau de rupture intitulé « Mine ». Dans la légende de sa publication Instagram, la chanteuse a partagé que la chanson ferait ses débuts le 14 avril.

« Quelqu’un va vous montrer comment un cœur peut être utilisé comme vous l’avez fait avec le mien », a chanté Clarkson dans le clip.

La chanson apparaîtra sur le prochain album de Clarkson, « Chemistry », sur lequel la chanteuse a déclaré à Variety qu’elle avait commencé à travailler peu de temps après sa séparation de son ex-mari Brandon Blackstock.

« Cet album est définitivement l’arc d’une relation entière, et toute une relation ne devrait pas être réduite à une seule chose », avait-elle expliqué à l’époque. « Donc, il y a le bon, le mauvais, le vilain truc qui s’y passe. »